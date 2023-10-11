Найближчі місяці будуть вирішальними у питанні допомоги Україні з боку США — Politico

Від чого залежатиме подальша допомога Україні з боку США

За інформацією журналістів видання Politico, виключення пункту про військову допомогу Україні з проєкту тимчасового бюджету США демонструє очевидний розкол у Республіканській партії, тому найближчі місяці можуть стати критичними у питанні надання допомоги Україні.

Автори матеріалу зазначають, що минулого тижня відбулось “грубе пробудження” представників Республіканської партії, які тільки зараз зрозуміли всю глибину розбіжностей.

При цьому жертвою цих розбіжностей стає Україна. Тож у Сенаті зараз намагаються виправити наслідки розколу у Республіканській партії.

За результатами спілкування із десятком конгресменів з Республіканської та Демократичної партій та їхніми помічниками, автори матеріалу дійшли висновку, що наступні 3 місяці стануть критичними та збереження військової допомоги Україні.

Прихильники підтримки України у Республіканській партії переконані, що найкращою гарантією збереження підтримки Києва буде прийняття повноцінного бюджету на наступний рік.

За словами співрозмовників видання, навіть дружні до України республіканці голосували у суботу за тимчасовий бюджет без допомоги Україні лише для того, аби уникнути так званого "шатдауну" – режиму тотальної економії, який запроваджується в США в разі, якщо держбюджет не був ухвалений своєчасно.

Таким чином, допомога Україні має бути передбачена у повноцінному, або черговому тимчасовому бюджеті, який планують ухвалити в листопаді. В гіршому випадку Україну посунуть аж на кінець року.

Проте дехто сприйняв зневажливе ставлення до допомоги Україні в новому законі про фінансування як знак майбутнього, - зазначають журналісти видання. Поширити

Що кажуть у Конгресі США стосовно подальшої допомоги Україні

За інформацією видання The Financial Times, конгресмени як від Демократичної, так і від Республіканської партій заперечують завершення підтримки України.

Багато питань, які пролунали в суботу, були такими: "Ну що, чи означає це, що для України настав кінець?" Я думаю, що це неправильний висновок, - заявив журналістам видання один з високопосадовців Конгресу. Поширити

За словами іншого американського високопосадовця, 30 вересня американські законодавці "просто" займалися забезпеченням фінансуванням уряду на наступні 1,5 місяця.

Водночас він зазначив, що хоча підтримка України серед республіканців, особливо в Сенаті, "залишається сильною", президенту США Джо Байдену "потрібно краще пояснювати стратегію", що лежить в основі військової допомоги Україні.

Однак лідери Республіканської партії заявили, що голосування 30 вересня не обіцяє Україні нічого гарного у подальшому.

Можливо, у майбутньому буде можливість укласти якусь угоду, але це буде досить висока ціна, яку встановлять республіканці в Палаті представників, - визнав один з екс-помічників лідерів Республіканської партії. Поширити

Демократка Ебігейл Спанбергер із Палати представників попередила, що бачить "неухильне зниження" підтримки України в цій палаті Конгресу навіть серед тих республіканців, хто виступав на підтримку Києва.

Деякі мої колеги-республіканці все більше не бажають підтримувати американські цінності та справу демократії", сказала вона, назвавши 30 вересня "успіхом російських пропагандистів, - заявляє Спанбергер. Поширити

Одна вона має надію, що питання щодо військової допомоги Україні буде розблоковано.

Але з погляду того, як це станеться, я не впевнена. Існує багато різних версій того, яким може бути остаточний шлях, - попереджає конгресвумен. Поширити

У Європі також стурбовані загрозою послаблення військової підтримки України з боку США.

Хоча більшість країн ЄС погоджуються підтримувати Україну, допомога Києву пов'язана з ширшим переглядом довгострокового бюджету ЄС, щодо якого все ще немає згоди.

Оскільки всі 27 країн ЄС мають підтримати цю угоду до кінця року, і тут чекає непроста робота щодо збереження підтримки України на 2024 рік.