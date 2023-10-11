Ближайшие месяцы будут решающими в вопросе помощи Украине со стороны США — Politico

США в ближайшие месяцы должны определиться с объемами и характером дальнейшей помощи Украине.

От чего будет зависеть дальнейшая помощь Украине со стороны США

По информации журналистов издания Politico, исключение пункта о военной помощи Украине из проекта временного бюджета США демонстрирует очевидный раскол в Республиканской партии, поэтому в ближайшие месяцы могут стать критическими в вопросе оказания помощи Украине.

Автор материала отмечают, что на прошлой неделе произошло "грубое пробуждение" представителей Республиканской партии, только сейчас понявших всю глубину разногласий.

При этом жертвой этих разногласий становится Украина. В Сенате сейчас пытаются исправить последствия раскола в Республиканской партии.

По результатам общения с десятком конгрессменов из Республиканской и Демократической партий и их помощниками авторы материала пришли к выводу, что следующие 3 месяца станут критическими и сохранения военной помощи Украине.

Сторонники поддержки Украины в Республиканской партии убеждены, что лучшей гарантией сохранения поддержки Киева будет принятие полноценного бюджета на следующий год.

По словам собеседников издания, даже дружественные в Украине республиканцы голосовали в субботу за временный бюджет без помощи Украине только для того, чтобы избежать так называемого "шатдауна" – режима тотальной экономии, который вводится в США в случае, если госбюджет не был принят своевременно.

Таким образом, помощь Украине должна быть предусмотрена в полноценном или очередном временном бюджете, который планируется принять в ноябре. В худшем случае Украину сместят на конец года.

Однако некоторые восприняли пренебрежительное отношение к помощи Украине в новом законе о финансировании как знак будущего, - отмечают журналисты издания. Поделиться

Что говорят в Конгрессе США о дальнейшей помощи Украине

По информации издания The Financial Times, конгрессмены как от Демократической, так и от Республиканской партий отрицают завершение поддержки Украины.

Многие вопросы, которые прозвучали в субботу, были такими: "Ну что, значит ли это, что для Украины настал конец?" Я думаю, что это неправильный вывод, - заявил журналистам издание один из чиновников Конгресса. Поделиться

По словам другого американского чиновника, 30 сентября американские законодатели "просто" занимались обеспечением финансированием правительства на следующие 1,5 месяца.

В то же время, он отметил, что хотя поддержка Украины среди республиканцев, особенно в Сенате, "остается сильной", президенту США Джо Байдену "нужно лучше объяснять стратегию", лежащую в основе военной помощи Украине.

Однако лидеры Республиканской партии заявили, что голосование 30 сентября не обещает Украине ничего хорошего в дальнейшем.

Возможно, в будущем будет возможность заключить какое-либо соглашение, но это будет достаточно высокая цена, которую установят республиканцы в Палате представителей, - признал один из экс-помощников лидеров Республиканской партии. Поделиться

Демократка Эбигейл Спанбергер из Палаты представителей предупредила, что видит "неуклонное снижение" поддержки Украины в этой палате Конгресса даже среди выступавших в поддержку Киева республиканцев.

Некоторые мои коллеги-республиканцы все больше не желают поддерживать американские ценности и дело демократии", - сказала она, назвав 30 сентября "успехом российских пропагандистов", - заявляет Спанбергер. Поделиться

Одна она надеется, что вопрос о военной помощи Украине будет разблокирован.

Но с точки зрения того, как это произойдет, я не уверена. Существует много разных версий того, каким может быть окончательный путь, – предупреждает конгрессвумен. Поделиться

В Европе также озабочены угрозой ослабления военной поддержки Украины со стороны США.

Хотя большинство стран ЕС соглашаются поддерживать Украину, помощь Киеву связана с более широким пересмотром долгосрочного бюджета ЕС, по которому все еще нет согласия.

Поскольку все 27 стран ЕС должны поддержать это соглашение до конца года, и здесь предстоит непростая работа по сохранению поддержки Украины на 2024 год.