США хочуть покарати Росію за обхід ліміту ціни на нафту — WSJ

США хочуть вжити жорстких заходів проти Росії у відповідь на порушення встановленої західними країнами стелі ціни на продаж російської нафти.

Що відомо про відповідь США на порушення Росією стелі ціни на нафту

За словами глави Мінфіну США Джанет Єллен, Вашингтон планує вжити жорстких заходів.

Єллен визнала, що через зростання цін на нафту введенний західними країнами механізм обмеження ціни на купівлю російської нафти, ймовірно, вже не працює так, як очікувалось.

Глава Мінфіну США запевнила, що Вашингтон уважно слідкує за дотриманням цінового ліміту.

Ми хочемо переконатися, що учасники ринку усвідомлюють, що ми серйозно ставимося до цієї цінової стелі. Йдеться про дотримання чинних обмежень Поширити

Очікується, що обмеження цін на нафту і його забезпечення будуть на порядку денному переговорів між Єллен і міністрами фінансів членів "Великої сімки" в Марракеші (Марокко) цього тижня.

Що відомо про зростання світових цін на нафту

На тлі нападу палестинських терористів ХАМАС на Ізраїль і викликаних цим бойових дій ціни на нафту на світових ринках протягом 9 жовтня зросли більш ніж на 3 долари за барель через поглиблення політичної невизначенності на Близькому Сході і занепокоєння через загрозу перебоїв у поставках.

Ціни на нафту марки Brent піднялися на 3,10 долара, або на 3,67%, до 87,68 долара за барель до 04:00 за Гринвічем.

Нафта West Texas Intermediate у США продорожчала на 3,26 долара, або на 3,94% до 86,05 долара за барель.

Обидва контрольні показники раніше підскочили більш ніж на 4 долари за барель, а потім трохи знизилися.

Сплеск цін на нафту після зростання геополітичних ризиків на Близькому Сході змінив тенденцію минулого тижня до найбільшого тижневого падіння з березня, коли Brent впала приблизно на 11%, а WTI впала більш ніж на 8% на тлі побоювань щодо високих процентних ставок та їх впливу на світовий попит.

Спалах насильства з боку палестинського угруповання ХАМАС загрожує зірвати зусилля США щодо зближення між Саудівською Аравією та Ізраїлем, за якого королівство нормалізує відносини з Ізраїлем в обмін на оборонну угоду між Вашингтоном і Ер-Ріядом.

Повідомляється, що посадовці Саудівської Аравії повідомили Білому дому 6 жовтня, що вони готові збільшити видобуток наступного року в рамках запропонованої ізраїльської угоди.

Збільшення видобутку в Саудівській Аравії допомогло б зменшити напруженість після місяців скорочення поставок з боку ключових виробників Саудівської Аравії та Росії.