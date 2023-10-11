США хотят наказать Россию за обход лимита цены на нефть - WSJ

США хотят принять жесткие меры против России в ответ на нарушение установленного западными странами потолка цены на продажу российской нефти.

Что известно об ответе США на нарушение Россией потолка цены на нефть

По словам главы Минфина США Джанет Йеллен, Вашингтон планирует принять жесткие меры.

Еллен признала, что из-за роста цен на нефть введенный западными странами механизм ограничения цены на покупку российской нефти, вероятно, уже не работает так, как ожидалось.

Глава Минфина США заверила, что Вашингтон внимательно следит за соблюдением ценового лимита.

Мы хотим убедиться, что участники рынка отдают себе отчет, что мы серьезно относимся к этому ценовому потолку. Речь идет о соблюдении действующих ограничений Поделиться

Ожидается, что ограничение цен на нефть и его обеспечение будут на повестке дня переговоров между Йелленом и министрами финансов членов "Большой семерки" в Марракеше (Марокко) на этой неделе.

Что известно о росте мировых цен на нефть

На фоне нападения палестинских террористов ХАМАС на Израиль и вызванных этим боевых действий цены на нефть на мировых рынках в течение 9 октября выросли более чем на 3 доллара за баррель из-за углубления политической неопределенности на Ближнем Востоке и беспокойства из-за угрозы перебоев в поставках.

Цены на нефть марки Brent поднялись на 3,10 доллара, или на 3,67%, до 87,68 доллара за баррель к 04:00 по Гринвичу.

Нефть West Texas Intermediate в США подорожала на 3,26 доллара или на 3,94% до 86,05 доллара за баррель.

Оба контрольных показателя ранее подскочили более чем на 4 доллара за баррель, а затем немного снизились.

Всплеск цен на нефть после роста геополитических рисков на Ближнем Востоке изменил тенденцию на прошлой неделе к самому недельному падению с марта, когда Brent упала примерно на 11%, а WTI упала более чем на 8% на фоне опасений относительно высоких процентных ставок и их влияния на мировой. спрос.

Вспышка насилия со стороны палестинской группировки ХАМАС грозит сорвать усилия США по сближению между Саудовской Аравией и Израилем, при котором королевство нормализует отношения с Израилем в обмен на оборонное соглашение между Вашингтоном и Эр-Риядом.

Сообщается, что должностные лица Саудовской Аравии сообщили Белому дому 6 октября, что они готовы увеличить добычу в следующем году в рамках предложенного израильского соглашения.

Увеличение добычи в Саудовской Аравии помогло бы снизить напряженность после месяцев сокращения поставок со стороны ключевых производителей Саудовской Аравии и России.