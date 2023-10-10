США планируют принять годовой пакет помощи Украине на 50-100 млрд долл — WSJ
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США планируют принять годовой пакет помощи Украине на 50-100 млрд долл — WSJ

Конгресс США
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Источник:  The Wall Street Journal

Проукраинские сенаторы от республиканцев и демократов хотят быстро принять годовой пакет помощи для Украины на сумму 50-100 млрд долларов. Это больше, чем просит президент США Джо Байден.

Сенаторы США спешат с помощью Украины

В августе Байден попросил Сенат выделить Украине 24 млрд долларов дополнительной помощи. Это вызвало сопротивление многих республиканцев, настороженно относящихся к дальнейшему финансированию войны.

Сторонники Украины в Сенате стремятся предложить гораздо больший и долгосрочный пакет — с ценой от 50 до 100 млрд долларов.

По мнению сенаторов, такой большой пакет помощи, которого хватит до следующих выборов в США, подчеркнет сообщение за рубежом о том, что хаос в Палате представителей после отставки спикера не повлияет на долгосрочную помощь США Украине.

Также сенаторы говорят, что заручиться поддержкой одного большого пакета легче, чем несколько меньших пакетов.

Когда могут принять новый пакет

Проукраинские сенаторы заявили, что новая помощь может быть принята где-то между моментом, когда Сенат вернется с каникул 16 октября и окончанием срока действия текущего законопроекта о временных расходах 17 ноября.

Они выразили осторожный оптимизм по поводу большего пакета.

Многие из нас чувствуют, что в этом есть определенная логика: вместо того, чтобы пытаться делать это небольшими кусочками, которые могут становиться все тяжелее и тяжелее, давайте просто будем откровенны с людьми относительно того, что такое долгосрочная потребность, и посмотрим, сможем ли мы это сделать, – сказал сенатор Тим Кейн (демократ).

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