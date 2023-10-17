Отвечал за заключенных. Израильские военные уничтожили еще одного руководителя ХАМАС
Категория
Мир
Дата публикации

Отвечал за заключенных. Израильские военные уничтожили еще одного руководителя ХАМАС

ЦАХАЛ
Израиль
Читати українською

Израильские военные уничтожили одного из руководителей палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа.

Израильские военные уничтожили еще одного руководителя ХАМАС

Военные убили Усаму Мазини, главу шуры (совета) террористической организации ХАМАС в секторе Газа.

Мазини отвечал за заключенных ХАМАС и руководил террористической деятельностью против Израиля.

ЦАХАЛ заявил о ликвидации предводителей ХАМАС

По данным ЦАХАЛа, Муатаз Ид, руководитель южного округа национальной безопасности террористической группировки, был убит в результате авиаудара.

Военные заявляют, что в воскресенье они нанесли удары по более чем 250 целям по всему Сектору Газа, преимущественно на севере.

По данным ЦАХАЛа, среди целей были военные штабы ХАМАС и Палестинского исламского джихада, наблюдательные пункты и несколько пусковых установок для ракет.

Кроме того, по данным израильского войска, ночью на субботу истребители ЦАХАЛ нанесли широкомасштабные удары по всему сектору Газа. Они отчитываются, что были уничтожены десятки объектов ХАМАС, а также боевики.

Во время удара истребители ЦАХАЛа убили Мерада Абу Мерада, возглавлявшего воздушную систему ХАМАС в городе Газа и главным образом ответственный за руководство террористами во время атаки на Израиль.

Кроме того, истребители ЦАХАЛ нанесли удар по оперативному штабу террористической организации ХАМАС, из которого осуществлялось управление воздушной деятельностью террористической организации.

ЦАХАЛ также подчеркнул, что они предотвратили попытку группы боевиков проникнуть на территорию страны из Ливана.

По ним нанесли удар беспилотником.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Twitter используют Израиль для распространения фейков по Украине. Как этому противостоять
Дезинформация
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США могут поддерживать Украину и Израиль — Байден
Джо Байден
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США, Египет и Израиль договорились о прекращении огня на юге сектора Газа — Reuters
Сектор Газа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.