ЦАХАЛ заявив, що завдав удару по об'єктах терористів "Хезболли" в Лівані.

Ізраїль атакував об’єкти "Хезболли" в Лівані

За останні кілька годин ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах, що належать Хезболлі, вздовж ліванського кордону. Це було зроблено у відповідь на обстріли в середу, - говориться в повідомленні. Поширити

Ізраїльські військові додали, що серед уражених цілей – спостережний пункт з оглядом моря.

За їхніми словами, з цього пункту були випущені ракети по Рош-га-Нікрі.

צה״ל תקף בשעות האחרונות מטרות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הגבול עם לבנון. בין המטרות נתקפה עמדת תצפית לכיוון הים ממנה שוגר ירי נ״ט לעבר ראש הנקרה אתמול.

התקיפות בוצעו בתגובה לאירועי הירי לעבר ישראל ביממה האחרונה>> pic.twitter.com/pqn2srEgN0 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 19, 2023

Що відомо про підготовку Пентагона до участі у військових діях в Ізраїлі

За інформацією видання із посиланням на анонімних американських високопосадовців з Пентагону та Білого дому, наразі вже відібрано близько 2 тис американських військових для потенційного розгортання на Близькому Сході та підтримки Ізраїля у боротьбі проти терористів ХАМАС.

Зазначається, що планується залучити американських військових із різних підрозділів.

Як повідомляють журналісти видання, головними завданнями американських військових буде надання консультацій та медичної підтримки.

Наразі відібрані американські військові перебувають на Близькому Сході та в Європі.