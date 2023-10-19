Ізраїль атакував об’єкти "Хезболли" в Лівані
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Ізраїль атакував об’єкти "Хезболли" в Лівані

ЦАХАЛ
атака

ЦАХАЛ заявив, що завдав удару по об'єктах терористів "Хезболли" в Лівані.

Ізраїль атакував об’єкти "Хезболли" в Лівані

За останні кілька годин ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах, що належать Хезболлі, вздовж ліванського кордону. Це було зроблено у відповідь на обстріли в середу, - говориться в повідомленні.

Ізраїльські військові додали, що серед уражених цілей – спостережний пункт з оглядом моря.

За їхніми словами, з цього пункту були випущені ракети по Рош-га-Нікрі.

Що відомо про підготовку Пентагона до участі у військових діях в Ізраїлі

За інформацією видання із посиланням на анонімних американських високопосадовців з Пентагону та Білого дому, наразі вже відібрано близько 2 тис американських військових для потенційного розгортання на Близькому Сході та підтримки Ізраїля у боротьбі проти терористів ХАМАС.

Зазначається, що планується залучити американських військових із різних підрозділів.

Як повідомляють журналісти видання, головними завданнями американських військових буде надання консультацій та медичної підтримки.

Наразі відібрані американські військові перебувають на Близькому Сході та в Європі.

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