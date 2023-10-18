США могут дать военный ответ в случае нападения "Хезболлы" на Израиль — Axios

Белый дом рассматривает возможность военного ответа

Издание ссылается на трех американских чиновников и одного израильского.

Белый дом обсуждает возможность применения военной силы, если "Хезболла" присоединится к войне и нападет на Израиль, говорится в материале. Поделиться

Отмечается, что присоединение к войне "Хезболла", которая базируется в Ливане, приведет к резкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Это может повысить вероятность массовых жертв среди гражданского населения в Израиле и Ливане и, возможно, втянув в него США. Также израильским вооруженным силам, которые сейчас сосредоточены в основном на секторе Газа, будет гораздо труднее сражаться на двух фронтах одновременно.

К слову, поддерживаемая Ираном "Хезболла" в последние дни обстреляла ракетами и противотанковыми ракетами израильские аванпосты и силы на границе, в то время как израильские авиаудары нанесли удары по позициям "Хезболлы". Несколько боевиков "Хезболлы" и несколько солдат ЦАХАЛ были убиты.

В то же время обеим сторонам удалось сохранить перестрелку на относительно низком уровне, избежав тотальных боевых действий.

Что известно о подготовке Пентагона к участию в военных действиях в Израиле

По информации издания со ссылкой на анонимных американских чиновников из Пентагона и Белого дома, в настоящее время уже отобрано около 2 тыс. американских военных для потенциального развертывания на Ближнем Востоке и поддержки Израиля в борьбе против террористов ХАМАС.

Отмечается, что планируется привлечь американских военных из разных подразделений.

Как сообщают журналисты издания, главными задачами американских военных будет предоставление консультаций и медицинской поддержки.

Отобранные американские военные находятся на Ближнем Востоке и в Европе.