США могут дать военный ответ в случае нападения "Хезболлы" на Израиль — Axios

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность военного ответа на случай нападения "Хезболла" на Израиль.
Белый дом рассматривает возможность военного ответа
Издание ссылается на трех американских чиновников и одного израильского.
Отмечается, что присоединение к войне "Хезболла", которая базируется в Ливане, приведет к резкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Это может повысить вероятность массовых жертв среди гражданского населения в Израиле и Ливане и, возможно, втянув в него США. Также израильским вооруженным силам, которые сейчас сосредоточены в основном на секторе Газа, будет гораздо труднее сражаться на двух фронтах одновременно.
К слову, поддерживаемая Ираном "Хезболла" в последние дни обстреляла ракетами и противотанковыми ракетами израильские аванпосты и силы на границе, в то время как израильские авиаудары нанесли удары по позициям "Хезболлы". Несколько боевиков "Хезболлы" и несколько солдат ЦАХАЛ были убиты.
В то же время обеим сторонам удалось сохранить перестрелку на относительно низком уровне, избежав тотальных боевых действий.
Что известно о подготовке Пентагона к участию в военных действиях в Израиле
По информации издания со ссылкой на анонимных американских чиновников из Пентагона и Белого дома, в настоящее время уже отобрано около 2 тыс. американских военных для потенциального развертывания на Ближнем Востоке и поддержки Израиля в борьбе против террористов ХАМАС.
Отмечается, что планируется привлечь американских военных из разных подразделений.
Как сообщают журналисты издания, главными задачами американских военных будет предоставление консультаций и медицинской поддержки.
Отобранные американские военные находятся на Ближнем Востоке и в Европе.
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