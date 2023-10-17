США отправляют к берегам Израиля более 4 тысяч военных – WP

Соединенные Штаты Америки, вероятно, решили отправить к берегам Израиля более 4 тысяч моряков и морпехов.

В Израиль отправят военных США

Два неназванных американских чиновника заявили в комментарии изданию, что группа готовности, насчитывающая более 4 тысяч моряков и морпехов, присоединится к американским кораблям у берегов Израиля.

Журналисты уточняют, что в состав группы войдет 26 экспедиционное подразделение морской пехоты, подготовленное к выполнению широкого спектра задач, включая некоторые специальные операции.

По данным WP, военные прибудут на кораблях USS Bataan и USS Carter Hall, недавно покинувших Кувейт. Третий корабль, входящий в состав подразделения, - USS Mesa Verde - находился в Средиземном море и должен был отправиться на израильский берег, сообщили чиновники.

В издании подчеркивают, что подобная переброска войск отражает опасения американских официальных лиц о возможном расширении конфликта после столкновений с ливанской военизированной группировкой "Хезболла".

Что известно о подготовке Пентагона к участию в военных действиях в Израиле

По информации издания со ссылкой на анонимных американских чиновников из Пентагона и Белого дома, в настоящее время уже отобрано около 2 тыс. американских военных для потенциального развертывания на Ближнем Востоке и поддержки Израиля в борьбе против террористов ХАМАС.

Отмечается, что планируется привлечь американских военных из разных подразделений.

Как сообщают журналисты издания, главными задачами американских военных будет предоставление консультаций и медицинской поддержки.

Отобранные американские военные находятся на Ближнем Востоке и в Европе.