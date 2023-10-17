США відправляють до берегів Ізраїлю понад 4 тисячі військових — WP

Сполучені Штати Америки, ймовірно, вирішили відправити до берегів Ізраїлю понад 4 тисячі моряків і морпіхів.

До Ізраїлю відправлять військових США

Два неназвані американські чиновники заявили в коментарі виданню, що група готовності, яка налічує понад 4 тисячі моряків і морпіхів, приєднається до американських кораблів біля берегів Ізраїлю.

Журналісти уточнюють, що до складу групи увійде 26 експедиційний підрозділ морської піхоти, який підготовлений до виконання широкого спектра завдань, включаючи деякі спеціальні операції.

За даними WP, військові прибудуть на кораблях USS Bataan та USS Carter Hall, які нещодавно залишили Кувейт. Третій корабель, що входить до складу підрозділу, - USS Mesa Verde - перебував у Середземному морі й мав вирушити до ізраїльського берега, повідомили чиновники.

У виданні наголошують, що подібне перекидання військ відображає побоювання американських офіційних осіб про можливе розширення конфлікту після зіткнень з ліванським воєнізованим угрупуванням "Хезболла".

Що відомо про підготовку Пентагона до участі у військових діях в Ізраїлі

За інформацією видання із посиланням на анонімних американських високопосадовців з Пентагону та Білого дому, наразі вже відібрано близько 2 тис американських військових для потенційного розгортання на Близькому Сході та підтримки Ізраїля у боротьбі проти терористів ХАМАС.

Зазначається, що планується залучити американських військових із різних підрозділів.

Як повідомляють журналісти видання, головними завданнями американських військових буде надання консультацій та медичної підтримки.

Наразі відібрані американські військові перебувають на Близькому Сході та в Європі.