США побоюються втручання Ірану у війну в Ізраїлі — Білий дім

У Білому домі зазначили, що прагнуть запобігти втручанню Ірана у розв'язаний терористами палестинського угруповання ХАМАС конфлікт проти Ізраїлю.
Що відомо про спроби США завадити втручанню Ірана у конфлікт в Ізраїлі
За словами радника президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, Вашингтон прагне запобігти ескалації конфлікту між Ізраїлем та бойовиками терористичного палестинського угруповання ХАМАС з сектора Газа і не дозволити втручання у конфлікт Ірана.
Салліван зазначив, що Тегеран вже досить довгий час підтримує терористів ХАМАС та ліванської Хезболли, надаючи їм зброю та гроші.
Він підкреслив, що саме з тієї причини США відправили авіаносець до берегів Ізраїля.
Що відомо про позицію США щодо подій в Ізраїлі
За словами глави Держдепу США Ентоні Блінкена, наразі Вашингтон працює над питанням щодо звільнення заручників, яких терористи ХАМАС утримують на території сектора Газа. Відомо, що серед них є громадяни США.
Він також підкреслив, що Ізраїль у відповідь на атаку терористів ХАМАС має право на власний захист.
Коментуючи пересування авіаносців США, які йдуть в Середземному морі, він сказав, що цей крок потрібно розцінювати як стримування, а не як спосіб ескалації.
Примітно, що в останні дні Блінкен відвідав Йорданію, Бахрейн, Катар, ОАЕ і Єгипет, щоб дізнатися думку цих країн з приводу ситуації в Ізраїлі.
Так, сьогодні держсекретар заявив, що його зустріч з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бен Салманом, що відбулася в Ер-Ріяді, була вельми продуктивною.
За словами офіційних осіб, зустріч тривала трохи менше години і пройшла в приватній резиденції наслідного принца.
Блінкен також зустрівся з президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі і пообіцяв відкриття контрольно-пропускного пункту "Рафах" між Сектором Гази і Єгиптом для евакуації цивільного населення з території автономії.
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