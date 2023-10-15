США побоюються втручання Ірану у війну в Ізраїлі — Білий дім

У Білому домі зазначили, що прагнуть запобігти втручанню Ірана у розв'язаний терористами палестинського угруповання ХАМАС конфлікт проти Ізраїлю.

Що відомо про спроби США завадити втручанню Ірана у конфлікт в Ізраїлі

За словами радника президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, Вашингтон прагне запобігти ескалації конфлікту між Ізраїлем та бойовиками терористичного палестинського угруповання ХАМАС з сектора Газа і не дозволити втручання у конфлікт Ірана.

Салліван зазначив, що Тегеран вже досить довгий час підтримує терористів ХАМАС та ліванської Хезболли, надаючи їм зброю та гроші.

По-перше, ми стурбовані проксі-силами. Ліванська Хезболла перебуває там, проводить рейди на північному кордон Ізраїлю. … Звісно, ​​ми також не можемо виключити, що Іран вирішить якось напряму вступити в конфлікт, і маємо підготуватися до всіх можливих непередбачених обставин, - пояснив Салліван. Поширити

Він підкреслив, що саме з тієї причини США відправили авіаносець до берегів Ізраїля.

Байден надіслав дуже чітке повідомлення будь-якій державі чи будь-якому гравцеві, що може прагнути скористатися ситуацією, - підкреслив радник американського лідера. Поширити

Що відомо про позицію США щодо подій в Ізраїлі

За словами глави Держдепу США Ентоні Блінкена, наразі Вашингтон працює над питанням щодо звільнення заручників, яких терористи ХАМАС утримують на території сектора Газа. Відомо, що серед них є громадяни США.

Він також підкреслив, що Ізраїль у відповідь на атаку терористів ХАМАС має право на власний захист.

Коментуючи пересування авіаносців США, які йдуть в Середземному морі, він сказав, що цей крок потрібно розцінювати як стримування, а не як спосіб ескалації.

Примітно, що в останні дні Блінкен відвідав Йорданію, Бахрейн, Катар, ОАЕ і Єгипет, щоб дізнатися думку цих країн з приводу ситуації в Ізраїлі.

Так, сьогодні держсекретар заявив, що його зустріч з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бен Салманом, що відбулася в Ер-Ріяді, була вельми продуктивною.

За словами офіційних осіб, зустріч тривала трохи менше години і пройшла в приватній резиденції наслідного принца.

Блінкен також зустрівся з президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі і пообіцяв відкриття контрольно-пропускного пункту "Рафах" між Сектором Гази і Єгиптом для евакуації цивільного населення з території автономії.