США опасаются вмешательства Ирана в войну в Израиле.

В Белом доме отметили, что стремятся предотвратить вмешательство Ирана в разрешенный террористами палестинской группировки ХАМАС конфликт против Израиля.
Что известно о попытках США помешать вмешательству Ирана в конфликт в Израиле
По словам советника президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон стремится предотвратить эскалацию конфликта между Израилем и боевиками террористической палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа и не разрешить вмешательство в конфликт Ирана.
Салливан отметил, что Тегеран уже долгое время поддерживает террористов ХАМАС и ливанской Хезболлы, предоставляя им оружие и деньги.
Он подчеркнул, что именно по этой причине США отправили авианосец к берегам Израиля.
Что известно о позиции США по поводу событий в Израиле
По словам главы Госдепа США Энтони Блинкена, в настоящее время Вашингтон работает над вопросом об освобождении заложников, удерживаемых террористами ХАМАС на территории сектора Газа. Известно, что среди них граждане США.
Он также подчеркнул, что Израиль в ответ на атаку террористов ХАМАС имеет право на собственную защиту.
Комментируя передвижение авианосцев США, идущих в Средиземном море, он сказал, что этот шаг следует расценивать как сдерживание, а не как способ эскалации.
Примечательно, что в последние дни Блинкен посетил Иорданию, Бахрейн, Катар, ОАЭ и Египет, чтобы узнать мнение этих стран по поводу ситуации в Израиле.
Так, сегодня госсекретарь заявил, что состоявшаяся в Эр-Рияде его встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом была весьма продуктивной.
По словам официальных лиц, встреча длилась чуть меньше часа и прошла в частной резиденции наследного принца.
Блинкен также встретился с президентом Египта Абдельом Фаттахом ас-Сиси и пообещал открытие контрольно-пропускного пункта "Рафах" между Сектором Газы и Египтом для эвакуации гражданского населения с территории автономии.
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