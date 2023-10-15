США опасаются вмешательства Ирана в войну в Израиле.

В Белом доме отметили, что стремятся предотвратить вмешательство Ирана в разрешенный террористами палестинской группировки ХАМАС конфликт против Израиля.

Что известно о попытках США помешать вмешательству Ирана в конфликт в Израиле

По словам советника президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон стремится предотвратить эскалацию конфликта между Израилем и боевиками террористической палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа и не разрешить вмешательство в конфликт Ирана.

Салливан отметил, что Тегеран уже долгое время поддерживает террористов ХАМАС и ливанской Хезболлы, предоставляя им оружие и деньги.

Во-первых, мы озабочены прокси-силами. Ливанская Хезболла находится за рубежом, проводит рейды на северной границе Израиля. … Конечно, мы также не можем исключить, что Иран решит как-то напрямую вступить в конфликт, и должны подготовиться ко всем возможным непредвиденным обстоятельствам, - объяснил Салливан. Поделиться

Он подчеркнул, что именно по этой причине США отправили авианосец к берегам Израиля.

Байден направил очень четкое сообщение любому государству или любому игроку, что может стремиться воспользоваться ситуацией, подчеркнул советник американского лидера. Поделиться

Что известно о позиции США по поводу событий в Израиле

По словам главы Госдепа США Энтони Блинкена, в настоящее время Вашингтон работает над вопросом об освобождении заложников, удерживаемых террористами ХАМАС на территории сектора Газа. Известно, что среди них граждане США.

Он также подчеркнул, что Израиль в ответ на атаку террористов ХАМАС имеет право на собственную защиту.

Комментируя передвижение авианосцев США, идущих в Средиземном море, он сказал, что этот шаг следует расценивать как сдерживание, а не как способ эскалации.

Примечательно, что в последние дни Блинкен посетил Иорданию, Бахрейн, Катар, ОАЭ и Египет, чтобы узнать мнение этих стран по поводу ситуации в Израиле.

Так, сегодня госсекретарь заявил, что состоявшаяся в Эр-Рияде его встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом была весьма продуктивной.

По словам официальных лиц, встреча длилась чуть меньше часа и прошла в частной резиденции наследного принца.

Блинкен также встретился с президентом Египта Абдельом Фаттахом ас-Сиси и пообещал открытие контрольно-пропускного пункта "Рафах" между Сектором Газы и Египтом для эвакуации гражданского населения с территории автономии.