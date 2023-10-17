Байден терміново вирушає до Ізраїля

У Білому домі повідомляють, що американський лідер Джо Байден відвідає Ізраїль уже в середу 18 жовтня.

Байден збирається до Ізраїля: перші подробиці

Першим про запланований візит президента США заявив очільник Держдепу Штатів Ентоні Блінкен рано вранці у вівторок в Ізраїлі.

Цю інформацію також офіційно підтвердила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

За її словами, американський лідер має намір вирушити до Ізраїлю, щоб продемонструвати свою непохитну підтримку, а також провести переговори з владою країни для розв'язання нагальних питань.

Окрім того, зазначається, що пізніше Байден вирушить до Йорданії.

Там він планує провести зустріч королем Абдаллою, президентом Єгипту та президентом Палестинської автономії.

Президент США вкотре нагадає лідерам цих країн, що ХАМАС не виступає за право палестинського народу на гідність і самовизначення, і обговорить гуманітарні потреби цивільного населення в Газі.

Байден обіцяє підтримку Україні та Ізраїлю

Як запевняє американський лідер, офіційний Вашингтон буде підтримувати Україну та Ізраїль одночасно та виконувати взяті на себе зобов'язання.

У нас є можливість зробити це, і ми зобов'язані це зробити, ми - найважливіша нація, - сказав він. Поширити

На переконання очільника Білого дому, саме Штати представляють наймогутнішу націю в історії світу.

Також журналісти поцікавилися у Джо Байдена, чи можуть США вести обидві війни одночасно, Байден заявив, що країна дійсно здатна надавати допомогу для обох країн одночасно.