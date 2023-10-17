Байден срочно отправляется в Израиль

В Белом доме сообщают, что американский лидер Джо Байден посетит Израиль уже в среду 18 октября.
Байден собирается в Израиль: первые подробности
Первым о запланированном визите президента США заявил глава Госдепа Штатов Энтони Блинкен рано утром во вторник в Израиле.
Эту информацию также официально подтвердила представительница Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, американский лидер намерен отправиться в Израиль, чтобы продемонстрировать свою непоколебимую поддержку, а также провести переговоры с властями страны по решению неотложных вопросов.
Кроме того, сообщается, что позже Байден отправится в Иорданию.
Там он планирует провести встречу королем Абдаллой, президентом Египта и президентом Палестинской автономии.
Президент США в очередной раз напомнит лидерам этих стран, что ХАМАС не выступает за право палестинского народа на достоинство и самоопределение и обсудит гуманитарные потребности гражданского населения в Газе.
Байден обещает поддержку Украине и Израилю
По заверению американского лидера, официальный Вашингтон будет поддерживать Украину и Израиль одновременно и выполнять взятые на себя обязательства.
По мнению главы Белого дома, именно Штаты представляют самую мощную нацию в истории мира.
Также журналисты поинтересовались у Джо Байдена, могут ли США вести обе войны одновременно, Байден заявил, что страна действительно способна оказывать помощь обеим странам одновременно.
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