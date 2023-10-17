Байден срочно отправляется в Израиль

В Белом доме сообщают, что американский лидер Джо Байден посетит Израиль уже в среду 18 октября.

Байден собирается в Израиль: первые подробности

Первым о запланированном визите президента США заявил глава Госдепа Штатов Энтони Блинкен рано утром во вторник в Израиле.

Эту информацию также официально подтвердила представительница Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, американский лидер намерен отправиться в Израиль, чтобы продемонстрировать свою непоколебимую поддержку, а также провести переговоры с властями страны по решению неотложных вопросов.

Кроме того, сообщается, что позже Байден отправится в Иорданию.

Там он планирует провести встречу королем Абдаллой, президентом Египта и президентом Палестинской автономии.

Президент США в очередной раз напомнит лидерам этих стран, что ХАМАС не выступает за право палестинского народа на достоинство и самоопределение и обсудит гуманитарные потребности гражданского населения в Газе.

Байден обещает поддержку Украине и Израилю

По заверению американского лидера, официальный Вашингтон будет поддерживать Украину и Израиль одновременно и выполнять взятые на себя обязательства.

У нас есть возможность сделать это, и мы обязаны это сделать, мы важнейшая нация, - сказал он. Поделиться

По мнению главы Белого дома, именно Штаты представляют самую мощную нацию в истории мира.

Также журналисты поинтересовались у Джо Байдена, могут ли США вести обе войны одновременно, Байден заявил, что страна действительно способна оказывать помощь обеим странам одновременно.