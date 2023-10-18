США можуть дати військову відповідь у разі нападу "Хезболли" на Ізраїль — Axios

Білий дім розглядає можливість військової відповіді

Видання посилається на трьох американських чиновників і одного ізраїльського.

Білий дім обговорює можливість застосування військової сили, якщо "Хезболла" приєднається до війни і нападе на Ізраїль, - йдеться у матеріалі. Поширити

Зазначається, що приєднання до війни "Хезболли", яка базується в Лівані, призведе до різкої ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Це може підвищити ймовірність масових жертв серед цивільного населення в Ізраїлі та Лівані і, можливо, втягнувши в нього США. Також ізраїльським збройним силам, які зараз зосереджені здебільшого на Секторі Гази, буде значно важче битися на двох фронтах одночасно.

До слова, підтримувана Іраном "Хезболла" останніми днями обстріляла ракетами і протитанковими ракетами ізраїльські аванпости і сили на кордоні, тоді як ізраїльські авіаудари завдали ударів по позиціях "Хезболли". Кілька бойовиків "Хезболли" і кілька солдатів ЦАХАЛу було вбито.

Водночас обом сторонам вдалося зберегти перестрілку на відносно низькому рівні, уникнувши тотальних бойових дій.

Що відомо про підготовку Пентагона до участі у військових діях в Ізраїлі

За інформацією видання із посиланням на анонімних американських високопосадовців з Пентагону та Білого дому, наразі вже відібрано близько 2 тис американських військових для потенційного розгортання на Близькому Сході та підтримки Ізраїля у боротьбі проти терористів ХАМАС.

Зазначається, що планується залучити американських військових із різних підрозділів.

Як повідомляють журналісти видання, головними завданнями американських військових буде надання консультацій та медичної підтримки.

Наразі відібрані американські військові перебувають на Близькому Сході та в Європі.