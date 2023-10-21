США та Ізраїль можуть створити уряд в Секторі Газа за підтримки ООН — Bloomberg
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США та Ізраїль можуть створити уряд в Секторі Газа за підтримки ООН — Bloomberg

Ізріїль
Джерело:  Bloomberg

Такий план вивчається на випадок витіснення бойовиків ХАМАС із території Сектору Газа.

В Секторі Газа можуть створити тимчасовий уряд

Ізраїльські та американські чиновники вивчають можливість створення у Секторі Газа тимчасового уряду за підтримки ООН, а також за участю урядів арабських держав.

Обговорення знаходяться на ранній стадії та залежатимуть від розвитку подій у війні між Ізраїлем та ХАМАС, зокрема від наземної операції ЦАХАЛу. Крім того, для реалізації такої ідеї буде потрібна підтримка арабських країн регіону, в чому США поки немає впевненості – пише видання.

США також стурбовані тим, що наземна операція Ізраїлю в Секторі Газа, яка не має чіткої фінальної мети, окрім вигнання бойовиків, може перерости в регіональну війну.

Повідомляється, що майбутнє Сектору Газа стало однією з найнагальніших проблем для американських чиновників. Протягом двох тижнів після нападу бойовиків ХАМАС команда президента Джо Байдена намагалася збалансувати підтримку Ізраїлю з побоюваннями з приводу гуманітарної кризи, що розгортається в Секторі Газа.

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За даними трьох поінформованих посадовців, з якими спілкувалося The New York Times, пакет допомоги наразі формується Конгресом в координації з Білим домом. Він також включатиме кошти для України, Тайваню та для покращення правоохоронних заходів на американо-мексиканському кордоні.

Лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив під час візиту до Тель-Авіва 15 жовтня, що американські законодавці обговорювали надання Ізраїлю запасних боєприпасів для системи протиракетної оборони "Залізний купол", високоточних бомб, комплектів JDAM для перетворення стандартних бомб у високоточні снаряди та 155-міліметрових боєприпасів.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що США здатні одночасно надавати підтримку як Україні, так і Ізраїлю, підтримуючи при цьому міжнародний рівень обороноздатності.

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