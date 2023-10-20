З Ізраїлю до Бухареста евакуювали ще 79 українців

З Тель-Авіва до румунського Бухареста вилетів четвертий евакуаційний борт з громадянами України.

Евакуація українців з Ізраїлю

Повідомляється, що борт вилетів з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) 19 жовтня о 22:30 за місцевим часом.

О 22:30 за місцевим часом, з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) чартерном рейсом до м. Бухарест (Румунія) відлетів четвертий евакуаційний борт з 79 громадянами України, – повідомили в Посольстві. Поширити

Посольство забезпечило надання консульської допомоги українцям під час реєстрації та проходження паспортних і митних процедур.

Ситуація з евакуацією з Сектора Гази

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук раніше повідомив, що загалом кількість українців, які потребують евакуації з Гази становить 308 людей. За словами посла, у наступні дні вона може збільшитися до 400 громадян.

Стосовно Сектору Гази ситуація, на жаль, ще більше ускладнюється. У нас у списку на евакуацію кількість людей уже перевалила за 300. Зараз 308, але вона збільшується постійно. Я думаю, що може підійти до позначки 400 протягом наступного дня-двох. Сподіваюсь, що евакуація все ж таки почнеться. Поширити

Зранку 19 жовтня у МЗС Молдови повідомили, що міністри закордонних справ України, Молдови та Румунії домовилися об'єднати зусилля задля евакуації своїх громадян із Сектору Гази.

До слова, перший евакуаційний рейс із Ізраїля з 207 громадянами України вилетів із Тель-Авіва до Бухареста 14 жовтня. Вранці 16 жовтня вилетів другий евакуаційний рейс зі 155 українцями на борту.

Третій евакуаційний рейс з громадянами України вилетів увечері 16 жовтня.