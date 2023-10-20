Из Израиля в Бухарест эвакуировали еще 79 украинцев

Из Тель-Авива в румынский Бухарест вылетел четвертый эвакуационный борт с гражданами Украины.

Эвакуация украинцев из Израиля

Сообщается, что борт вылетел из аэропорта Бен Гурион (Тель Авив) 19 октября в 22:30 по местному времени.

В 22:30 по местному времени из аэропорта Бен Гурион (Тель Авив) чартерным рейсом в Бухарест (Румыния) улетел четвертый эвакуационный борт с 79 гражданами Украины, – сообщили в Посольстве. Поделиться

Посольство обеспечило предоставление консульской помощи украинцам во время регистрации и прохождения паспортных и таможенных процедур.

Ситуация с эвакуацией из Сектора Газа

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук ранее сообщил, что в целом количество украинцев, нуждающихся в эвакуации из Газы, составляет 308 человек. По словам посла, в последующие дни он может увеличиться до 400 граждан.

Относительно сектора Газа ситуация, к сожалению, еще больше усложняется. У нас в списке эвакуации количество людей уже перевалило за 300. Сейчас 308, но она увеличивается постоянно. Я думаю, что может подойти к отметке 400 в течение следующего дня-двух. Надеюсь, что эвакуация все же начнется. Поделиться

Утром 19 октября в МИД Молдовы сообщили, что министры иностранных дел Украины, Молдовы и Румынии договорились объединить усилия для эвакуации своих граждан из сектора Газа.

К слову, первый эвакуационный рейс из Израиля с 207 гражданами Украины вылетел из Тель-Авива в Бухарест 14 октября. Утром 16 октября вылетел второй эвакуационный рейс со 155 украинцами на борту.

Третий эвакуационный рейс с гражданами Украины вылетел вечером 16 октября.