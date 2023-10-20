Из Израиля в Бухарест эвакуировали еще 79 украинцев

Из Тель-Авива в румынский Бухарест вылетел четвертый эвакуационный борт с гражданами Украины.
Эвакуация украинцев из Израиля
Сообщается, что борт вылетел из аэропорта Бен Гурион (Тель Авив) 19 октября в 22:30 по местному времени.
Посольство обеспечило предоставление консульской помощи украинцам во время регистрации и прохождения паспортных и таможенных процедур.
Ситуация с эвакуацией из Сектора Газа
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук ранее сообщил, что в целом количество украинцев, нуждающихся в эвакуации из Газы, составляет 308 человек. По словам посла, в последующие дни он может увеличиться до 400 граждан.
Утром 19 октября в МИД Молдовы сообщили, что министры иностранных дел Украины, Молдовы и Румынии договорились объединить усилия для эвакуации своих граждан из сектора Газа.
К слову, первый эвакуационный рейс из Израиля с 207 гражданами Украины вылетел из Тель-Авива в Бухарест 14 октября. Утром 16 октября вылетел второй эвакуационный рейс со 155 украинцами на борту.
Третий эвакуационный рейс с гражданами Украины вылетел вечером 16 октября.
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