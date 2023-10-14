Первый эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Тель-Авива
Категория
Украина
Дата публикации

Первый эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Тель-Авива

Олег Николенко
Израиль
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Первый эвакуационный рейс из Израиля с 207 гражданами Украины вылетел из Тель-Авива в Бухарест.

Первый эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Тель-Авива

Первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины, в том числе 63 детьми, на борту вылетел из Тель-Авива в Бухарест. Следующий рейс планируется на завтра, 15 октября, в г. Клуж (Румыния). Планируем вывезти 155 украинцев, - сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Посольство Украины в Израиле сообщило, что первым эвакуационным рейсом авиакомпании HiSky в Бахарест первоочередно отправились "дети, женщины, пожилые люди, а также те граждане, которые уже несколько дней находились в Бен Гурионе и не могли вылететь из-за массовой отмены перевозчиками авиарейсов".

По прибытии в Бухарест украинцы получат помощь от посольства Украины в Румынии и румынских партнеров.

Что известно о гибели украинцев в Израиле

По словам представителя МИД Украины Олега Николенко, в настоящее время ведомство подтверждает гибель 11 украинцев в Израиле.

В то же время, как отметил представитель, еще девять граждан Украины считаются пропавшими без вести.

При этом данные Министерства внутренних дел Израиля свидетельствуют о гибели 12 украинцев и о восьми гражданах Украины, которые считаются пропавшими без вести.

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