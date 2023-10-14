Meta удалила почти 800 тыс сообщений поддержки атаки ХАМАС на Израиль

ХАМАС, который США, ЕС и Великобритания сочли террористической организацией, запрещен на всех платформах Meta (Facebook Instagram, Whatsapp) и любая похвала или существенная поддержка боевиков будет удалена.

Meta удаляет сообщения поддержки ХАМАС

Компания Meta удалила или обозначила как контент тревожного содержания более 795 тысяч сообщений, существенно поддерживающих действия палестинских боевиков ХАМАС после вторжения в Израиль.

Meta заявила, что сотрудничает с фактчекерами, говорящими на иврите и арабском, блокирует определенные хэштеги и принимает другие меры после того, как еврокомиссар Тьерри Бретон предупредил главного исполнительного директора Марка Цукерберга и другие социальные сети по борьбе с дезинформацией, связанной с ХАМ.

После нападения палестинских боевиков на Израиль Meta удалила в семь раз больше контента за нарушение своей политики на иврите и арабском языке, чем за предыдущие несколько месяцев.

Группы экспертов со всей нашей компании круглосуточно работали над мониторингом наших платформ, одновременно защищая способность людей использовать наши программы, чтобы пролить свет на важные события, происходящие на месте, – говорится в заявлении Meta. Поделиться

Как сеть Х отреагировала на события в Израиле

По информации Bloomberg, в результате нападения боевиков террористической палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа на Израиль в соцсети Маска было замечено большое количество ложной информации и путаницы.

Журналисты издания отмечают, что после вторжения террористов ХАМАС на территорию Израиля в сети Х начали распространяться непроверенные фото и видео ракетные авиаудары, а также повреждения и разрушения зданий.

Во многих постах использовались старые изображения вооруженного конфликта, выдавая их за новые, и продвигали их анонимные аккаунты с синими галочками.

До покупки Маском соцсети Twitter, синяя галочка означала, что аккаунту можно доверять, поскольку он верифицирован лицо, медиа или бизнес.

Однако теперь галочку можно просто купить за подписку. В результате количество аккаунтов с ней, распространяющих дезинформацию, возросло.

По словам исследователя изучавшего вирусные ложные сообщения в социальных сетях Майка Ротшильда, новость о нападении на Израиль была "первым настоящим испытанием для X Маска, и она поразительно провалилась".

Более того, сам Маск рекомендовал пользователям следить за аккаунтами, известными за распространение ложной или обманчивой информации, в воскресном посте, который впоследствии был удален.