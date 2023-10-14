Meta видалила майже 800 тис дописів підтримки атаки ХАМАС на Ізраїль

ХАМАС, який США, ЄС і Великобританія визнали терористичною організацією, заборонений на всіх платформах Meta (Facebook Instagram, Whatsapp) і будь-яка похвала або суттєва підтримка бойовиків буде видалена.

Meta видаляє дописи підтримки ХАМАС

Компанія Meta видалила або позначила як контент тривожного вмісту понад 795 тисяч дописів, які суттєво підтримують дії палестинських бойовиків ХАМАС після вторгнення в Ізраїль

Meta заявила, що співпрацює з фактчекерами, які розмовляють івритом та арабською, блокує певні хештеги та вживає інших заходів після того, як єврокомісар Тьєррі Бретон попередив головного виконавчого директора Марка Цукерберга та інші соціальні мережі, щодо боротьби з дезінформацією, пов'язаної з ХАМАС.

Після нападу палестинських бойовиків на Ізраїль Meta видалила в сім разів більше контенту за порушення своєї політики на івриті та арабською мовами, ніж за попередні кілька місяців.

Групи експертів з усієї нашої компанії цілодобово працювали над моніторингом наших платформ, водночас захищаючи здатність людей використовувати наші програми, щоб пролити світло на важливі події, що відбуваються на місці, – йдеться у заяві Meta. Поширити

Як мережа Х відреагувала на події в Ізраїлі

За інформацією Bloomberg, внаслідок нападу бойовиків терористичного палестинського угруповання ХАМАС з сектора Газа на Ізраїль у соцмережі Маска було помічено велику кількість неправдивої інформації та плутанини.

Журналісти видання зазначають, що після вторгнення терористів ХАМАС на територію Ізраїля у мережі Х почали поширюватись неперевірені фото і відео ракетних авіаударів, а також пошкоджень і руйнувань будівель.

У багатьох постах використовувались старі зображення збройного конфлікту, видаючи їх за нові, і просували їх анонімні акаунти, які мали сині галочки.

До купівлі Маском соцмережі Twitter, синя галочка означала, що акаунту можна довіряти, оскільки він верифікована особа, медіа чи бізнес.

Проте тепер галочку можна просто купити за підписку. В результаті кількість акаунтів із нею, що поширюють дезінформацію, зросла.

За словами дослідника який вивчав вірусні неправдиві повідомлення в соціальних мережах Майка Ротшильда, новина про напад на Ізраїль була "першим справжнім випробуванням для X Маска, і вона вражаюче провалилася".

Щобільше, сам Маск рекомендував користувачам стежити за акаунтами, відомими за поширення неправдивої або оманливої інформації, в недільному пості, який згодом був видалений.