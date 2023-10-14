Перший евакуаційний рейс із Ізраїля з 207 громадянами України вилетів із Тель-Авіва до Бухареста.
Перший евакуаційний рейс із українцями вилетів з Тель-Авіва
Перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України, зокрема 63 дітьми, на борту вилетів із Тель-Авіва до Бухареста. Наступний рейс планується на завтра, 15 жовтня, до м. Клуж (Румунія). Плануємо вивезти 155 українців, - повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
Посольство України в Ізраїлі повідомило, що першим евакуаційним рейсом авіакомпанії HiSky до Бахареста першочергово вирушили "діти, жінки, люди похилого віку, а також ті громадяни, які вже кілька днів перебували в Бен Гуріоні та не могли вилетіти через масове скасування перевізниками авіарейсів".
По прибуттю до м. Бухарест українці отримають допомогу від посольства України в Румунії та румунських партнерів.
Що відомо про загибель українців в Ізраїлі
За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, наразі відомство підтверджує загибель 11 українців в Ізраїлі.
Водночас, як зазначив речник, іще дев‘ять громадян України вважаються зниклими безвісти.
При цьому, дані Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю свідчать про загибель 12 українців та про вісьмох громадян України, які вважають зниклими безвісти.
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