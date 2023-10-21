США и Израиль могут создать правительство в Секторе Газа при поддержке ООН – Bloomberg
Категория
Мир
Дата публикации

США и Израиль могут создать правительство в Секторе Газа при поддержке ООН – Bloomberg

Израиль
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Источник:  Bloomberg

Такой план изучается на случай вытеснения боевиков ХАМАС с территории сектора Газа.

В секторе Газа могут создать временное правительство

Израильские и американские чиновники изучают возможность создания в Секторе Газа временного правительства при поддержке ООН, а также при участии правительств арабских государств .

Обсуждения находятся на ранней стадии и будут зависеть от развития событий в войне между Израилем и ХАМАС, в частности, от наземной операции ЦАХАЛа. Кроме того, для реализации такой идеи потребуется поддержка арабских стран региона, в чем США пока нет уверенности – пишет издание.

США также озабочены тем, что наземная операция Израиля в секторе Газа, не имеющая четкой финальной цели, кроме изгнания боевиков, может перерасти в региональную войну.

Сообщается, что будущее Сектора Газа стало одной из самых важных проблем для американских чиновников. В течение двух недель после нападения боевиков ХАМАС команда президента Джо Байдена пыталась сбалансировать поддержку Израиля с опасениями по поводу разворачивающегося гуманитарного кризиса в Секторе Газа.

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По данным трех информированных чиновников, с которыми общалось The New York Times, пакет помощи формируется Конгрессом в координации с Белым домом. Он также будет включать средства для Украины, Тайваня и улучшения правоохранительных мероприятий на американо-мексиканской границе.

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил во время визита в Тель-Авив 15 октября, что американские законодатели обсуждали предоставление Израилю запасных боеприпасов для системы противоракетной обороны "Железный купол", высокоточных бомб, комплектов JDAM для превращения стандартных бомб в высокоточные снаряды. миллиметровых боеприпасов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США способны одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, поддерживая при этом международный уровень обороноспособности.

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