Израилю передадут артснаряды, предназначенные для Украины — Axios

Как удалось узнать изданию Axios, США планируют передать Израилю часть артснарядов, предназначенных для Украины.
Израиль получит артснаряды, которые должны были передать Украине
По словам трех израильских чиновников, говорящих на условиях анонимности, Минобороны США намерено передать Израилю "десятки тысяч" 155-мм артиллерийских снарядов, отложенных для Украины из американских запасов несколько месяцев назад.
Официальный Тель-Авив заявил Вашингтону, что ему срочно нужны артиллерийские снаряды для подготовки к наземному вторжению в сектор Газа и потенциальной эскалации войны вдоль израильско-ливанской границы.
По убеждению американских инсайдеров издания, решение о перенаправлении назначавшихся Украине артиллерийских снарядов в Израиль кардинально не повлияет на способность ВСУ вести войну с армией РФ.
По предварительным данным, речь идет о 155-мм снарядах, хранящихся США непосредственно в Израиле в рамках двустороннего соглашения.
Как уже упоминалось, именно их с начала года постепенно вывозили и передавали Вооруженным силам Украины.
Что важно понимать, официальный Тель-Авив ранее получал доступ к этим запасам во время войны с Ливаном в 2006 году, а также во время обострения в Газе в 2014-м.
США хотят вернуть Израилю две системы "Железный купол"
Как узнали недавно инсайдеры Reuters, Пентагон намерен отправить две ранее приобретенные у Израиля системы противоракетной обороны "Железный купол" назад, чтобы тот мог защититься от ракет.
Об этом решении Минобороны США уже заявило членам Конгресса.
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