Израилю передадут артснаряды, предназначенные для Украины — Axios

Израиль получит артснаряды, которые должны были передать Украине

По словам трех израильских чиновников, говорящих на условиях анонимности, Минобороны США намерено передать Израилю "десятки тысяч" 155-мм артиллерийских снарядов, отложенных для Украины из американских запасов несколько месяцев назад.

Официальный Тель-Авив заявил Вашингтону, что ему срочно нужны артиллерийские снаряды для подготовки к наземному вторжению в сектор Газа и потенциальной эскалации войны вдоль израильско-ливанской границы.

По убеждению американских инсайдеров издания, решение о перенаправлении назначавшихся Украине артиллерийских снарядов в Израиль кардинально не повлияет на способность ВСУ вести войну с армией РФ.

По предварительным данным, речь идет о 155-мм снарядах, хранящихся США непосредственно в Израиле в рамках двустороннего соглашения.

Как уже упоминалось, именно их с начала года постепенно вывозили и передавали Вооруженным силам Украины.

Доступ к местам хранения оружия имеют только американские военнослужащие. Однако Израиль может использовать эти боеприпасы в случае войны при одобрении со стороны США, - сказано в сообщении. Поделиться

Что важно понимать, официальный Тель-Авив ранее получал доступ к этим запасам во время войны с Ливаном в 2006 году, а также во время обострения в Газе в 2014-м.

США хотят вернуть Израилю две системы "Железный купол"

Как узнали недавно инсайдеры Reuters, Пентагон намерен отправить две ранее приобретенные у Израиля системы противоракетной обороны "Железный купол" назад, чтобы тот мог защититься от ракет.

Об этом решении Минобороны США уже заявило членам Конгресса.