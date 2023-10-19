Военный корабль США отразил ракетную атаку у побережья Йемена

Что известно о ракетной атаке по кораблю ВМС США

По информации издания со ссылкой на неназванного американского чиновника, ракеты были выпущены боевиками-хуситами, поддерживаемыми Ираном.

По словам другого чиновника, американский корабль перехватил где-то 2-3 ракеты.

Неясно, на что были нацелены ракеты. Возможно, ракеты были выпущены по кораблю USS Carney или направлены на другую цель, – цитируют журналисты издания собеседников. Поделиться

Журналисты также напоминают, что инцидент произошел на фоне опасений возможного участия Ирана в войне Израиля с боевиками ХАМАСа.

В Тегеране уже неоднократно выражали поддержку действиям ХАМАС, но отвергают какую-либо военную помощь или передачу разведывательной информации.

По информации спикера Пентагона Патрика Райдера, военный корабль США Carney перехватил три крылатых ракеты и около восьми БпЛА.

При этом Райдер отметил, что американский корабль не был мишенью ракет и БпЛА, направлявшихся на север вдоль Красного моря, предположительно в направлении территории Израиля.

Американский корабль Carney в среду пересек Суэцкий канал и вошел в Красное море, чтобы помочь обеспечить морскую безопасность и стабильность на Ближнем Востоке.

Что известно о военной помощи США Израиля

По информации издания Axios, Минобороны США планирует передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм, которые изначально планировалось предоставить Украине.

Они были выделены из резервных запасов армии США несколько месяцев назад и должны были поступить в Украину.

Авторы материала подчеркивают, что израильские чиновники и командование армии Израиля заявили представителям США, что срочно нуждаются в 155-мм артиллерийских снарядах для проведения наземной операции на территории сектора Газа и потенциального отражения атак ливанских террористов "Хезболлы".

Официальные лица США предположили, что перенаправление снарядов для Украины в Израиль не окажет немедленного влияния на способность Украины бороться с российскими войсками.

Однако, как отмечают авторы материала, пока неизвестно, могут ли США растянуть поставки военной помощи Украине, если конфликт между Израилем и террористами ХАМАС перерастет в масштабную войну.

По словам одного из американских военных чиновников в комментарии журналистам издания, в настоящее время США не разглашают информацию о том, какое оружие получает Израиль.

Он сказал, что Пентагон и Транспортное командование США обладают надежными возможностями глобального развертывания и распределения, которые могут продолжать поддерживать Израиль и другие страны.

Мы участвуем во всесторонней координации в Министерстве обороны. Это включает тесное сотрудничество с нашими боевыми командованиями, чтобы выяснить, какие боеприпасы и оборудование из американских арсеналов могут быть быстро предоставлены для нужд Израиля, - заявил представитель Пентагона. Поделиться

Что известно о боеприпасах для Украины, которые будут переданы Израилю.

С тех пор, как нападение ХАМАСа на Израиль спровоцировало войну 7 октября, израильские военные значительно увеличили использование артиллерии - как в секторе Газа, так и в столкновениях с "Хезболлой" на границе с Ливаном.

Боеприпасы, предназначенные для Украины, являлись частью арсенала оружия США, хранящегося в Израиле в рамках соглашения между странами.

Доступ к местам хранения оружия имеют только военнослужащие США. Но согласно соглашению между странами Израиль может использовать эти боеприпасы в сценарии войны в короткие сроки по одобрению США.