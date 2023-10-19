Военный корабль США отразил ракетную атаку у побережья Йемена

Корабль ВМС США USS Carney перехватил ракеты у побережья Йемена, которые, вероятно, выпустили местные боевики.
Что известно о ракетной атаке по кораблю ВМС США
По информации издания со ссылкой на неназванного американского чиновника, ракеты были выпущены боевиками-хуситами, поддерживаемыми Ираном.
По словам другого чиновника, американский корабль перехватил где-то 2-3 ракеты.
Журналисты также напоминают, что инцидент произошел на фоне опасений возможного участия Ирана в войне Израиля с боевиками ХАМАСа.
В Тегеране уже неоднократно выражали поддержку действиям ХАМАС, но отвергают какую-либо военную помощь или передачу разведывательной информации.
По информации спикера Пентагона Патрика Райдера, военный корабль США Carney перехватил три крылатых ракеты и около восьми БпЛА.
При этом Райдер отметил, что американский корабль не был мишенью ракет и БпЛА, направлявшихся на север вдоль Красного моря, предположительно в направлении территории Израиля.
Американский корабль Carney в среду пересек Суэцкий канал и вошел в Красное море, чтобы помочь обеспечить морскую безопасность и стабильность на Ближнем Востоке.
Что известно о военной помощи США Израиля
По информации издания Axios, Минобороны США планирует передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм, которые изначально планировалось предоставить Украине.
Они были выделены из резервных запасов армии США несколько месяцев назад и должны были поступить в Украину.
Авторы материала подчеркивают, что израильские чиновники и командование армии Израиля заявили представителям США, что срочно нуждаются в 155-мм артиллерийских снарядах для проведения наземной операции на территории сектора Газа и потенциального отражения атак ливанских террористов "Хезболлы".
Официальные лица США предположили, что перенаправление снарядов для Украины в Израиль не окажет немедленного влияния на способность Украины бороться с российскими войсками.
Однако, как отмечают авторы материала, пока неизвестно, могут ли США растянуть поставки военной помощи Украине, если конфликт между Израилем и террористами ХАМАС перерастет в масштабную войну.
По словам одного из американских военных чиновников в комментарии журналистам издания, в настоящее время США не разглашают информацию о том, какое оружие получает Израиль.
Он сказал, что Пентагон и Транспортное командование США обладают надежными возможностями глобального развертывания и распределения, которые могут продолжать поддерживать Израиль и другие страны.
Что известно о боеприпасах для Украины, которые будут переданы Израилю.
С тех пор, как нападение ХАМАСа на Израиль спровоцировало войну 7 октября, израильские военные значительно увеличили использование артиллерии - как в секторе Газа, так и в столкновениях с "Хезболлой" на границе с Ливаном.
Боеприпасы, предназначенные для Украины, являлись частью арсенала оружия США, хранящегося в Израиле в рамках соглашения между странами.
Доступ к местам хранения оружия имеют только военнослужащие США. Но согласно соглашению между странами Израиль может использовать эти боеприпасы в сценарии войны в короткие сроки по одобрению США.
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