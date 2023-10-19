Військовий корабель США відбив ракетну атаку поблизу узбережжя Ємену

Що відомо про ракетну атаку по кораблю ВМС США

За інформацією видання із посиланням на неназваного американського чиновника, ракети були випущені бойовиками-хуситами, яких підтримує Іран.

За словами іншого чиновника, американський корабель перехопив десь 2-3 ракети.

Неясно, на що були націлені ракети. Можливо, ракети були випущені по кораблю USS Carney або направлені на іншу ціль, - цитують журналісти видання співрозмовників. Поширити

Журналісти видання також нагадують, що інцидент стався на тлі побоювань можливої участі Ірану у війні Ізраїлю з бойовиками ХАМАСу.

У Тегерані вже неодноразово висловлювали підтримку діям ХАМАСу, але відкидають будь-яку військову допомогу чи передачу розвідувальної інформації.

За інформацією речника Пентагона Патріка Райдера, військовий корабель США Carney перехопив три крилаті ракети і близько восьми БпЛА.

При цьому Райдер зазначив, що американський корабель не був мішеню ракет та БпЛА, які прямували на північ уздовж Червоного моря, ймовірно у напрямку території Ізраїля.

Американський корабель Carney в середу перетнув Суецький канал і увійшов в Червоне море, щоб допомогти забезпечити морську безпеку і стабільність на Близькому Сході.

Що відомо про військову допомогу США Ізраїлю

За інформацією видання Axios, Міноборони США планує передати Ізраїлю десятки тисяч артилерійських снарядів калібру 155-мм, які спочатку планувалось надати Україні.

Вони були виділені з резервних запасів армії США кілька місяців тому і мали надійти в Україну.

Автори матеріалу підкреслюють, що ізраїльскі урядовці та командування армії Ізраїля заявили представникам США, що терміново потребують 155-мм артилерійських снарядів для проведення наземної операцїі на території сектора Газа і потенційного відбиття атак ліванських терористів “Хезболли”.

Офіційні особи США припустили, що перенаправлення снарядів для України в Ізраїль не матиме негайного впливу на здатність України боротися з російськими військами.

Однак, як зазначають автори матеріалу, наразі залишається невідомим, чи можуть США розтягнути поставки військової допомоги Україні, якщо конфлікт між Ізраїлем та терористами ХАМАС переросте у масштабну війну.

За словами одного з американських військових чиновників у коментарі журналістам видання, наразі США не розголошують інформацію про те, яку саме зброю отримує Ізраїль.

Він сказав, що Пентагон і Транспортне командування США володіють надійними можливостями глобального розгортання і розподілу, які можуть продовжувати підтримувати Ізраїль, а також інші країни.

Ми беремо участь у всебічній координації в Міністерстві оборони. Це включає в себе тісну співпрацю з нашими бойовими командуваннями, щоб з'ясувати, які боєприпаси та обладнання з американських арсеналів можуть бути швидко надані для потреб Ізраїлю, - заявив представник Пентагону. Поширити

Що відомо про боєприпаси для України, що наразі будуть передані Ізраїлю

З тих пір, як напад ХАМАСу на Ізраїль спровокував війну 7 жовтня, ізраїльські військові значно збільшили використання артилерії - як в секторі Газа, так і в сутичках з "Хезболлою" на кордоні з Ліваном.

Боєприпаси, призначені для України, були частиною арсеналу зброї США, який зберігається в Ізраїлі в рамках угоди між країнами.

Доступ до місць зберігання зброї мають тільки військовослужбовці США. Але згідно з угодою між країнами, Ізраїль може використовувати ці боєприпаси в сценарії війни в короткі терміни зі схвалення США.