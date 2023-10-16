ЦАХАЛ впервые использовал корабль Sa'ar в боевых условиях

Первое боевое применение израильского военного корабля подтвердил представитель ЦАГАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари. Сообщалось, что израильский флот "в первый раз в этой войне использовал корвет класса Sa'ar 6 для нанесения удара по оружейному заводу ХАМАС".

Какое именно вооружение было применено при выполнении боевого задания, не уточняется, однако, по мнению обозревателей, корвет мог быть оснащен некоторыми типами ракет, запускаемых из специального контейнера, а также баражировочными системами вооружения.

Что известно о корабле Sa'ar 6

Корвет Sa'ar 6 – это результат совместного проекта Германии и Израиля. В общей сложности военно-морские силы Израиля заказали четыре таких корабля, на сегодняшний день на вооружении израильского флота находятся три таких машины. Немецкие конструкторы создали корпус корабля, в то время как интеграцией систем вооружения и радиоэлектронного оборудования занимались израильские специалисты.

Корабль имеет длину 90 метров и максимальную ширину чуть более 13 метров. Водоизмещение на уровне 1900 тонн. Центральная часть корпуса несет надстройку переменной высоты, на носу которой размещается мостик. Надстройка оснащена двумя мачтами с антенным и другим оборудованием разных типов.

Корвет вооружен 76-мм автоматической пушкой OTO Melara, обладающей высокой скорострельностью. Боеприпасы включают бронебойный, воспалительный, направленный осколочно-фугасный эффект. Также пушка может вести огонь управляемыми боеприпасами.

На корвете установлен боевой модуль с дистанционным управлением Typhoon израильской компании Rafael Advanced Defense Systems. Модуль может быть оборудован 12,7-мм пулеметом, 7,62-мм пулеметом или 40-мм гранатометом с магазином до 230 патронов.

Среди ракетного вооружения – система запуска ракет класса "земля-воздух" Tamir комплекса C-Dome с 40 зарядами, зенитный ракетный комплекс Barak-8, комплекс Spike с 25 ракетами, а также противокорабельные ракеты Gabriel V.

На борту корвета размещено два 324 мм торпедных аппарата для применения противолодочных торпед Мк.46 и Мк.54.

В качестве средства обнаружения установлен радар EL/M-2248 MF-STAR Elta Systems израильского производства, а также корвет имеет и собственную систему радиоэлектронной борьбы.