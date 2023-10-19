Впервые с начала атаки ХАМАС. Израиль получил бронетехнику от США — видео

Израиль недавно принял грузовой самолет из США. В нем была первая партия бронемашин, предназначенных для использования Армией обороны Израиля.

США помогают Израилю

Министерство обороны Израиля 19 октября отчиталось о получении партии бронированной техники от Соединенных Штатов. Эта техника заменит поврежденную в результате боевых действий против группировки ХАМАС, начавшихся 7 октября.

Об этом ведомство сообщило в соцсети Twitter (X).

Израильское Минобороны отметило, что "недавно" приняло грузовой самолет из США, который перевозил первую партию бронемашин, предназначенных для использования Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

The Israel Ministry of Defense recently received a cargo plane from the United States, carrying the initial shipment of armored vehicles designated for use by the Israel Defense Forces (IDF). They are being transferred to the IDF to replace vehicles damaged during the war. pic.twitter.com/4mweS5dQpz — Ministry of Defense (@Israel_MOD) October 19, 2023

Эта партия бронетехники является частью более масштабной закупки стоимостью 400 миллионов шекелей (70,3 миллиона евро), направленной на укрепление техники ЦАХАЛ, – добавили в ведомстве. Поделиться

Там отметили, что дальнейшие поставки техники из США также будут содержать бронированные машины скорой помощи, грузовики и машиностроительное оборудование.

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По данным трех информированных чиновников, с которыми общалось The New York Times, пакет помощи формируется Конгрессом в координации с Белым домом. Он также будет включать средства для Украины, Тайваня и улучшения правоохранительных мероприятий на американо-мексиканской границе.

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил во время визита в Тель-Авив 15 октября, что американские законодатели обсуждали предоставление Израилю запасных боеприпасов для системы противоракетной обороны "Железный купол", высокоточных бомб, комплектов JDAM для превращения стандартных бомб в высокоточные снаряды. миллиметровых боеприпасов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США способны одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, поддерживая международный уровень обороноспособности.