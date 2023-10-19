Вперше з початку атаки ХАМАС. Ізраїль отримав бронетехніку від США — відео

Ізраїль нещодавно прийняв вантажний літак зі США. У ньому була перша партія бронемашин, призначених для використання Армією оборони Ізраїлю.

США допомагають Ізраїлю

Міністерство оборони Ізраїлю 19 жовтня прозвітувало про отримання партії броньованої техніки від Сполучених Штатів. Ця техніка замінить пошкоджену в результаті бойових дій проти угруповання ХАМАС, що почалися 7 жовтня.

Про це відомство повідомило в соцмережі Twitter (X).

Ізраїльське Міноборони зазначило, що "нещодавно" прийняло вантажний літак зі США, який перевозив першу партію бронемашин, призначених для використання Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

The Israel Ministry of Defense recently received a cargo plane from the United States, carrying the initial shipment of armored vehicles designated for use by the Israel Defense Forces (IDF). They are being transferred to the IDF to replace vehicles damaged during the war. pic.twitter.com/4mweS5dQpz — Ministry of Defense (@Israel_MOD) October 19, 2023

Ця партія бронетехніки є частиною більш масштабної закупівлі вартістю 400 мільйонів шекелів (70,3 мільйона євро), спрямованої на зміцнення техніки ЦАХАЛ, – додали у відомстві. Поширити

Там зазначили, що подальші поставки техніки зі США також міститимуть броньовані машини швидкої допомоги, ваговози та машинобудівне обладнання.

Ізраїль запросив у США військову допомогу на 10 млрд дол

За даними трьох поінформованих посадовців, з якими спілкувалося The New York Times, пакет допомоги наразі формується Конгресом в координації з Білим домом. Він також включатиме кошти для України, Тайваню та для покращення правоохоронних заходів на американо-мексиканському кордоні.

Лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив під час візиту до Тель-Авіва 15 жовтня, що американські законодавці обговорювали надання Ізраїлю запасних боєприпасів для системи протиракетної оборони "Залізний купол", високоточних бомб, комплектів JDAM для перетворення стандартних бомб у високоточні снаряди та 155-міліметрових боєприпасів.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що США здатні одночасно надавати підтримку як Україні, так і Ізраїлю, підтримуючи при цьому міжнародний рівень обороноздатності.