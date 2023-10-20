Ізраїлю передадуть артснаряди, призначені для України — Axios

Як вдалося дізнатися виданню Axios, США планують передати Ізраїлю частину артснарядів, які були призначені для України.

Ізраїль отримає артснаряди, які повинні були передати Україні

За словами трьох ізраїльських чиновників, які говори на умовах анонімності, Міноборони США має намір передати Ізраїлю "десятки тисяч" 155-мм артилерійських снарядів, які були відкладені для України з американських запасів кілька місяців тому.

Офіційний Тель-Авів заявив Вашингтону, що йому терміново потрібні артилерійські снаряди для підготовки до наземного вторгнення в сектор Гази й потенційної ескалації війни вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

На переконання американських інсайдерів видання, рішення про перенаправлення артилерійських снарядів до Ізраїлю, що призначались Україні, кардинально не вплине на здатність ЗСУ вести війну з армією РФ.

За попереднім даними, йдеться про 155-мм снаряди, які США зберігають безпосередньо в Ізраїлі в межах двосторонньої угоди.

Як уже згадувалося раніше, саме їх із початку року поступово вивозили й передавали Збройним силам України.

Доступ до місць зберігання зброї мають лише американські військовослужбовці. Однак Ізраїль може використовувати ці боєприпаси у разі війни за умови схвалення з боку США, - йдеться в повідомленні. Поширити

Що важливо розуміти, офіційний Тель-Авів раніше уже отримував доступ до цих запасів під час війни з Ліваном у 2006 році, а також під час загострення в Газі у 2014-му.

США хочуть повернути Ізраїлю дві системи "Залізний купол"

Як дізналися нещодавно інсайдери Reuters, Пентагон має намір відправити дві раніше придбані в Ізраїлю системи протиракетної оборони "Залізний купол" назад, щоб той міг захиститися від ракет.

Про це рішення Міноборони США уже заявило членам Конгресу.