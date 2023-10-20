Невідомі атакували ракетами військові бази США

19 жовтня відбулася атака безпілотників та ракет на військові бази США на Близькому Сході. Хто саме це зробив, поки з'ясовується.

Що відомо про удари по військових базах США

Згідно з даними FoxNews, безпілотники завдали удару по базі США в Сирії Аль-Танф.

Ба більше, ракетна атака відбулася й на іншу американську базу в Сирії - Коноко.

В Іраку США також перехопили три ударні безпілотники.

За словами інсайдера журналістів у Пентагона, дрони були націлені на американську базу Аль-Танф, розташовану поблизу спільного кордону Сирії з Іраком та Йорданією.

Ліванський телеканал Al Mayadeen, який підтримує Іран, 19 жовтня також заявив про те, що були атаковані дві американські військові бази у Сирії.

Окрім атаки безпілотника на базу Аль-Танф, телеканал Al Mayadeen TV повідомив про ракетний удар по базі Коноко в сільській місцевості північного регіону Сирії Дейр-ез-Зор, - йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, наголошується, що в Іраку США перехопили три ударні безпілотники, націлені на дві різні військові бази. Цю інформацію підтвердили ще два анонімних джерела у Пентагоні.

Згодом Центральне командування США також підтвердило напад.

Два безпілотники націлилися на авіабазу Айн аль-Асад у Західному Іраку, де розташовані американські війська. Повідомляється про незначні поранення серед сил коаліції. Третій безпілотник націлився на базу на півночі Іраку. Про постраждалих не повідомляється,- пишуть журналісти. Поширити

США уже відбивали атаки терористів

Не можна також не згадати про те, що американському есмінцю вдалося збити три наземні ракети та кілька безпілотників, які, за попередніми даними, запустили бойовики-хусити з території Ємену.

За словами речника Міноборони США Пета Райдера, Пентагон поки не може точно сказати, на що були націлені ракети та безпілотники

Однак він звернув увагу на те, що Штати готові використовувати свою ППО на Близькому сході, щоб захистити партнерів та свої інтереси в цьому регіоні.