США постійно забезпечиватимуть Україну ATACMS — Кулеба

США на постійній основі надаватимуть Україні високоточні ракети власного виробництва ATACMS для ураження цілей злочинної армії РФ на окупованих територіях.

Україна постійно отримуватиме від США ATACMS

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, США та Україна домовились про передачу високоточних ракет ATACMS на постійній основі.

Отримання Україною ракет ATACMS на постійній основі - це прямий результат домовленості президента Зеленського та президента Байдена, яка була досягнута у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня, - зазначив Кулеба. Поширити

Він підкреслив, що між слів за результатами зустрічі двох лідерів стає зрозуміло, що було ухвалене дуже важливе рішення.

Тому дякую Сполученим Штатам за виконання домовленостей та за зміцнення нашої вогневої могутності, - підкреслив міністр. Поширити

Також міністр висловив сподівання, що в майбутньому США нададуть Україні ATACMS з радіусом дії 300 кілометрів.

Як ATACMS змінюють ситуацію на фронті

За словами керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони східного напрямку Іллі Євлаша, отримання та використання українськими військовими високоточних ракет ATACMS змінює правила ведення бойових дій на фронті.

Наразі злочинна армія РФ змушена перекидати логістику та сили, а також задіяти аеродроми на значній відстані від фронту.

Євлаш підкреслив, що наразі російські військові злочинці вже поховали плани захопити всю територію Луганської області, однак цей напрямок залишається пріоритетним для ворога.

Однак наявність в українських військових ракет ATACMS значно ускладнить ворогу логістичні операції та порушить забезпечення окупаційних підрозділів уздовж лінії фронту.

Поява такої потужної зброї, як ATACMS є суттєвим гейм-ченджером, яким раніше були, наприклад, HIMARS, потім стали Patriot, - підкреслив Євлаш. Поширити

За його словами, ці ракети на озброєнні українських військових змусять російських терористів ростягувати склади і командні пункти, що збільшить час, необхідний для прийняття рішень і підльотної дистанції до лінії фронту.

Євлаш додав, що загарбники будуть вимушені витратити час на пошук нових місць для розміщення складів, що призведе до "потужного навантаження на їхню логістичну систему".