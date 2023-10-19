США будут постоянно обеспечивать Украину ATACMS — о.

США будут на постоянной основе предоставлять Украине высокоточные ракеты собственного производства ATACMS для поражения целей преступной армии РФ на оккупированных территориях.

Украина будет постоянно получать от США ATACMS

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, США и Украина договорились о передаче высокоточных ракет ATACMS на постоянной основе.

Получение Украиной ракет ATACMS на постоянной основе – это прямой результат договоренности президента Зеленского и президента Байдена, которая была достигнута в Вашингтоне во время их личной встречи в конце сентября, отметил Кулеба. Поделиться

Он подчеркнул, что между словами по результатам встречи двух лидеров становится понятно, что было принято очень важное решение.

Поэтому благодарю Соединенные Штаты за выполнение договоренностей и за укрепление нашего огневого могущества, - подчеркнул министр. Поделиться

Также министр выразил надежду, что в будущем США предоставят Украине ATACMS с радиусом действия 300 километров.

Как ATACMS изменяют ситуацию на фронте

По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны восточного направления Ильи Евлаша, получение и использование украинскими военными высокоточных ракет ATACMS изменяет правила ведения боевых действий на фронте.

Преступная армия РФ вынуждена перебрасывать логистику и силы, а также задействовать аэродромы на значительном расстоянии от фронта.

Евлаш подчеркнул, что российские военные преступники уже похоронили планы захватить всю территорию Луганской области, однако это направление остается приоритетным для врага.

Однако наличие у украинских военных ракет ATACMS значительно усложнит врагу логистические операции и нарушит обеспечение оккупационных подразделений вдоль линии фронта.

Появление такого мощного оружия, как ATACMS, является существенным гейм-ченджером, которым раньше были, например, HIMARS, затем стали Patriot, - подчеркнул Евлаш. Поделиться

По его словам, эти ракеты на вооружении украинских военных заставят российских террористов растягивать составы и командные пункты, что увеличит время, необходимое для принятия решений и подлетной дистанции до линии фронта.

Евлаш добавил, что захватчики будут вынуждены потратить время на поиск новых мест для размещения складов, что приведет к "мощной нагрузке на их логистическую систему".