Неизвестные атаковали ракетами военные базы США

19 октября произошла атака беспилотников и ракет на военные базы США на Ближнем Востоке. Кто именно это сделал, пока выясняется.

Что известно об ударах по военным базам США

Согласно данным FoxNews, беспилотники нанесли удар по базе США в Сирии Аль-Танф.

Более того, ракетная атака произошла и на другую американскую базу в Сирии - Коноко.

В Ираке США также перехватили три ударных беспилотника.

По словам инсайдера журналистов в Пентагоне, дроны были нацелены на американскую базу Аль-Танф, расположенную вблизи общей границы Сирии с Ираком и Иорданией.

Ливанский телеканал Al Mayadeen, поддерживаемый Ираном, 19 октября также заявил о том, что были атакованы две американские военные базы в Сирии.

Кроме атаки беспилотника на базу Аль-Танф, телеканал Al Mayadeen TV сообщил о ракетном ударе по базе Коноко в сельской местности северного региона Сирии Дейр-эз-Зор, - сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, указано, что в Ираке США перехватили три ударных беспилотника, нацеленных на две разные военные базы. Эту информацию подтвердили еще два анонимных источника в Пентагоне.

Впоследствии Центральное командование США также подтвердило нападение.

Два беспилотника нацелились на авиабазу Айн аль-Асад в Западном Ираке, где расположены американские войска. Сообщается о незначительных ранениях среди сил коалиции. Третий беспилотник нацелился на базу на севере Ирака. О пострадавших не сообщается, - пишут журналисты. Поделиться

США уже отражали атаки террористов

Нельзя также не упомянуть о том, что американскому эсминцу удалось сбить три наземных ракеты и несколько беспилотников, которые, по предварительным данным, запустили боевики-хуситы с территории Йемена.

По словам представителя Минобороны США Пета Райдера, Пентагон пока не может точно сказать, на что были нацелены ракеты и беспилотники.

Однако он обратил внимание на то, что Штаты готовы использовать свою ПВО на Ближнем Востоке, чтобы защитить партнеров и свои интересы в этом регионе.