Министр обороны Израиля Йоав Галлант на заседании комитета по иностранным делам и обороне парламента своего государства объявил, что война против террористической группировки ХАМАС, совершившей нападение на Израиль 7 октября, будет состоять из трех основных этапов.
Министр обороны Израиля назвал три этапа войны против ХАМАС
Глава Минобороны заявил, что среди целей операций – ликвидация ХАМАСа путем уничтожения военного и управленческого потенциала боевиков и полное снятие любой ответственности Израиля за Сектор Газа созданием "нового режима безопасности" в анклаве.
Израиль пригласил в США военную помощь на 10 млрд долл.
По данным трех информированных чиновников, с которыми общалось The New York Times, пакет помощи формируется Конгрессом в координации с Белым домом. Он также будет включать средства для Украины, Тайваня и улучшения правоохранительных мероприятий на американо-мексиканской границе.
Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил во время визита в Тель-Авив 15 октября, что американские законодатели обсуждали предоставление Израилю запасных боеприпасов для системы противоракетной обороны "Железный купол", высокоточных бомб, комплектов JDAM для превращения стандартных бомб в высокоточные снаряды. миллиметровых боеприпасов.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что США способны одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, поддерживая международный уровень обороноспособности.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-