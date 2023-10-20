Министр обороны Израиля Йоав Галлант на заседании комитета по иностранным делам и обороне парламента своего государства объявил, что война против террористической группировки ХАМАС, совершившей нападение на Израиль 7 октября, будет состоять из трех основных этапов.

Министр обороны Израиля назвал три этапа войны против ХАМАС

Глава Минобороны заявил, что среди целей операций – ликвидация ХАМАСа путем уничтожения военного и управленческого потенциала боевиков и полное снятие любой ответственности Израиля за Сектор Газа созданием "нового режима безопасности" в анклаве.

Мы находимся на первом этапе, на котором проходит военная кампания с воздушными ударами, а затем и с наземными маневрами с целью уничтожения боевиков и повреждения инфраструктуры для победы и уничтожения ХАМАС, – заявил Галлант. Поделиться

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По данным трех информированных чиновников, с которыми общалось The New York Times, пакет помощи формируется Конгрессом в координации с Белым домом. Он также будет включать средства для Украины, Тайваня и улучшения правоохранительных мероприятий на американо-мексиканской границе.

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил во время визита в Тель-Авив 15 октября, что американские законодатели обсуждали предоставление Израилю запасных боеприпасов для системы противоракетной обороны "Железный купол", высокоточных бомб, комплектов JDAM для превращения стандартных бомб в высокоточные снаряды. миллиметровых боеприпасов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США способны одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, поддерживая международный уровень обороноспособности.