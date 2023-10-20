Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант на засіданні комітету з питань закордонних справ і оборони парламенту своєї держави оголосив, що війна проти терористичного угруповання ХАМАС, яке здійснило напад на Ізраїль 7 жовтня, буде складатися з трьох основних етапів.

Міністр оборони Ізраїлю назвав три етапи війни проти ХАМАС

Глава Міноборони заявив, що серед цілей операцій – ліквідація ХАМАС шляхом знищення військового та управлінського потенціалу бойовиків і повне зняття будь-якої відповідальності Ізраїлю за Сектор Гази створенням “нового режиму безпеки” в анклаві.

Ми перебуваємо на першому етапі, на якому відбувається військова кампанія з повітряними ударами, а згодом і з наземними маневрами з метою знищення бойовиків і пошкодження інфраструктури для перемоги та знищення ХАМАС, – заявив Галлант. Поширити

Ізраїль запросив у США військову допомогу на 10 млрд дол

За даними трьох поінформованих посадовців, з якими спілкувалося The New York Times, пакет допомоги наразі формується Конгресом в координації з Білим домом. Він також включатиме кошти для України, Тайваню та для покращення правоохоронних заходів на американо-мексиканському кордоні.

Лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив під час візиту до Тель-Авіва 15 жовтня, що американські законодавці обговорювали надання Ізраїлю запасних боєприпасів для системи протиракетної оборони "Залізний купол", високоточних бомб, комплектів JDAM для перетворення стандартних бомб у високоточні снаряди та 155-міліметрових боєприпасів.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що США здатні одночасно надавати підтримку як Україні, так і Ізраїлю, підтримуючи при цьому міжнародний рівень обороноздатності.