Ізраїль схвалив проведення наземної військової операції у Газі

Влада Ізраїля схвалила проведення наземної військової операції на території сектора Газа, який контролюється бойовиками терористичного палестинського угруповання ХАМАС.

Що відомо про готовність Ізраїля до військової операції у секторі Газа

За інформацією видання, про готовність армії Ізраїля до проведення наземної військової операції на території сектора Газа заявив неназваний чиновник уряду країни.

Однак він відмовився надавати якісь конкретні деталі щодо проведення наземної операцїі військовими ЦАХАЛа на території Гази.

У той же час глава Мінекономіки Ізраїля Нір Баракат в інтерв’ю журналістам видання підкреслив, що пріоритетом для ізраїльских військових залишається знищення бойовиків ХАМАС на території Гази.

Ми докладемо всіх зусиль, щоб повернути наших заручників, повернути живими… Але першим та останнім пріоритетом є знищення ХАМАСу, - наголосив Баркат.

Він пообіцяв, що ізраїльскі військові перетворять вириті палестинськими терористами ХАМАС багатокілометрові тонелі на території Гази на кладовище.

Варто зауважити, що за інформацією ізраїльських ЗМІ, кабінет безпеки зараз проводить своє засідання. Саме цей орган має схвалити вторгнення до Сектору Газа.

Що відомо про офіційні заяви Ізраїля щодо наземної операції у Газі

Глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що вже невдовзі ізраїльскі військові побачать сектор Газа не здалеку, а зсередини.

За інформацією британського видання Sky News, це свідчить про підготовку Ізраїля до проведення наземної операції у Газі.

Ізраїль наказав понад 1 мільйону палестинців евакуюватися на південь перед очікуваним наземним наступом.

Ізраїльські військові заявили на вихідних, що готові до "значної" операції суходолом, морем і повітрям, але не уточнили, коли відбудеться наступ.