Израиль одобрил проведение наземной военной операции в Газе

Что известно о готовности Израиля к военной операции в секторе Газа

По информации издания, о готовности армии Израиля к проведению наземной военной операции на территории сектора Газа заявил неназванный чиновник правительства страны.

Однако он отказался предоставлять какие-либо конкретные детали по проведению наземной операции военными ЦАХАЛа на территории Газы.

В то же время глава Минэкономики Израиля Нир Баракат в интервью журналистам подчеркнул, что приоритетом для израильских военных остается уничтожение боевиков ХАМАС на территории Газы.

Мы приложим все усилия, чтобы вернуть наших заложников, вернуть живыми… Но первым и последним приоритетом является уничтожение ХАМАСа, - подчеркнул Баркат.

Он пообещал, что израильские военные превратят вырытые палестинскими террористами ХАМАС многокилометровые тонели на территории Газы в кладбище.

Следует отметить, что по информации израильских СМИ, кабинет безопасности сейчас проводит свое заседание. Именно этот орган должен одобрить вторжение в Сектор Газа.

Что известно об официальных заявлениях Израиля по поводу наземной операции в Газе

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что уже вскоре израильские военные увидят сектор Газа не издалека, а изнутри.

По информации британского издания Sky News, это свидетельствует о подготовке Израиля к проведению наземной операции в Газе.

Израиль приказал более 1 миллиона палестинцев эвакуироваться на юг перед ожидаемым наземным наступлением.

Израильские военные заявили на выходных, что готовы к "значительной" операции по суше, по морю и воздуху, но не уточнили, когда произойдет наступление.