Politico узнало о конфликте в Евросоюзе из-за Израиля

Что известно о конфликте внутри ЕС

Как удалось узнать журналистам, примерно 800 сотрудников структур Евросоюза и внутри ЕС, и за рубежом подписали открытое письмо, в котором не скрывали своего разочарования позицией главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен относительно войны ХАМАС с Израилем.

Мы озабочены безусловной поддержкой со стороны Комиссии, которую вы представляете, одной из двух сторон. Эта поддержка выражается в неконтролируемой форме. Поделиться

К примеру, европейские политики начали жаловаться на то, что здания ЕК украшают флаги Израиля.

Следует обратить внимание на то, что сотрудниками Еврокомиссии являются более 30 тысяч человек.

Учитывая этот факт, можно предположить, что возмущение 800 работников не стоит считать крайне масштабной проблемой для Урсулы фон дер Ляен.

Internal EU discontent grows at von der Leyen’s neglect of Palestinian statehood https://t.co/Wk8UBSo85G — Yuliia Kapitonova (@Kapi45019Y) October 21, 2023

Есть и те, кто поддерживает позицию главы ЕК

По словам руководителя профсоюза "Обновление и демократия" Кристиано Себастьяни, который, к слову, является представителем интересов работников ЕС, он не поддержал открытое письмо.

Я с полным уважением отношусь к их усилиям, они верили, что делают что-то полезное… (Но. – ред.) вместе с коллегами, которые обратились ко мне за объяснением, я считаю его (письмо. – ред.) достаточно несбалансированным и ориентированным и в без того сложном контексте, – поделился своим мнением по этому поводу Себастьяне. Поделиться

Что важно понимать, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и раньше сталкивалась с критикой в свой адрес именно потому, что публично и громко поддерживала Израиль в его войне с террористами ХАМАС.