Politico узнало о конфликте в Евросоюзе из-за Израиля

Согласно данным издания Politico, сотни работников Еврокомиссии жестко критикуют "произраильскую" позицию главы ЕК Урсулы фон дер Ляен.
Что известно о конфликте внутри ЕС
Как удалось узнать журналистам, примерно 800 сотрудников структур Евросоюза и внутри ЕС, и за рубежом подписали открытое письмо, в котором не скрывали своего разочарования позицией главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен относительно войны ХАМАС с Израилем.
К примеру, европейские политики начали жаловаться на то, что здания ЕК украшают флаги Израиля.
Следует обратить внимание на то, что сотрудниками Еврокомиссии являются более 30 тысяч человек.
Учитывая этот факт, можно предположить, что возмущение 800 работников не стоит считать крайне масштабной проблемой для Урсулы фон дер Ляен.
Есть и те, кто поддерживает позицию главы ЕК
По словам руководителя профсоюза "Обновление и демократия" Кристиано Себастьяни, который, к слову, является представителем интересов работников ЕС, он не поддержал открытое письмо.
Что важно понимать, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и раньше сталкивалась с критикой в свой адрес именно потому, что публично и громко поддерживала Израиль в его войне с террористами ХАМАС.
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