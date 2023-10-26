Прем’єрка Естонії назвала найпроблемнішу країну Євросоюзу

Каллас публічно принизила Угорщину

Це стає проблемою, яку ми повинні вирішити. У нас і раніше були різні думки, і нам вдавалося зберігати єдність, але щодо Угорщини це стає дедалі складніше, – висловила свою думку з цього приводу лідерка Естонії. Поширити

Політикиня також звертає увагу на те, що поки в офіційного Брюсселя немає потужного інструменту для протидії тому, що робить Будапешт.

Кая Каллас не приховує свого подиву у зв’язку з тим, що угорська влада публічно підтримує позиції, які йдуть у розріз з поглядами більшості країн-членів, а також залишається поза межами єврозони, попри масштабну інфляцію.

Угорщина потребує ЄС, – підсумувала прем’єр-міністерка Естонії. Поширити

Влада Угорщини продовжує псувати репутацію своєї країни на міжнародній арені

Нещодавно скандальний угорський прем’єр Віктор Орбан та російський диктатор Володимир Путін провели переговори у Китаї.

Що важливо розуміти, це була перша за понад рік зустріч очільника Кремля з лідером держави ЄС.

Ба більше, Віктор Орбан виступив зі скандальною заявою у річницю придушення радянськими військами революції 1956 року.

Він неочікувано для всіх порівняв членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією.