Прем’єрка Естонії назвала найпроблемнішу країну Євросоюзу
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Політика
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Прем’єрка Естонії назвала найпроблемнішу країну Євросоюзу

Кая Каллас
Джерело:  The Guardian

За словами прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас, Угорщина стає серйозною проблемою для Європейського Союзу.

Каллас публічно принизила Угорщину

Це стає проблемою, яку ми повинні вирішити. У нас і раніше були різні думки, і нам вдавалося зберігати єдність, але щодо Угорщини це стає дедалі складніше, – висловила свою думку з цього приводу лідерка Естонії.

Політикиня також звертає увагу на те, що поки в офіційного Брюсселя немає потужного інструменту для протидії тому, що робить Будапешт.

Кая Каллас не приховує свого подиву у зв’язку з тим, що угорська влада публічно підтримує позиції, які йдуть у розріз з поглядами більшості країн-членів, а також залишається поза межами єврозони, попри масштабну інфляцію.

Угорщина потребує ЄС, – підсумувала прем’єр-міністерка Естонії.

Влада Угорщини продовжує псувати репутацію своєї країни на міжнародній арені

Нещодавно скандальний угорський прем’єр Віктор Орбан та російський диктатор Володимир Путін провели переговори у Китаї.

Що важливо розуміти, це була перша за понад рік зустріч очільника Кремля з лідером держави ЄС.

Ба більше, Віктор Орбан виступив зі скандальною заявою у річницю придушення радянськими військами революції 1956 року.

Він неочікувано для всіх порівняв членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією.

Сьогодні з'являються речі, які нагадують нам про радянські часи. Так, буває, що історія повторюється… На щастя, те, що колись було трагедією, зараз в кращому випадку є комедією. На щастя, Брюссель – це не Москва. Москва була трагедією. Брюссель – це просто погана сучасна пародія, – цинічно заявив угорський прем’єр.

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