За словами прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас, Угорщина стає серйозною проблемою для Європейського Союзу.
Каллас публічно принизила Угорщину
Політикиня також звертає увагу на те, що поки в офіційного Брюсселя немає потужного інструменту для протидії тому, що робить Будапешт.
Кая Каллас не приховує свого подиву у зв’язку з тим, що угорська влада публічно підтримує позиції, які йдуть у розріз з поглядами більшості країн-членів, а також залишається поза межами єврозони, попри масштабну інфляцію.
Влада Угорщини продовжує псувати репутацію своєї країни на міжнародній арені
Нещодавно скандальний угорський прем’єр Віктор Орбан та російський диктатор Володимир Путін провели переговори у Китаї.
Що важливо розуміти, це була перша за понад рік зустріч очільника Кремля з лідером держави ЄС.
Ба більше, Віктор Орбан виступив зі скандальною заявою у річницю придушення радянськими військами революції 1956 року.
Він неочікувано для всіх порівняв членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією.
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