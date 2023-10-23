Угорщина заблокувала в ЄС важливе рішення щодо України

Як вдалося дізнатися журналісту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку, Угорщина знову не дозволила виділити 500 млн євро з фонду Європейського Союзу, який допомагає Україні зброєю.

Угорщина ухвалила чергове антиукраїнське рішення

Рікард Джозвяк звертає увагу на те, що очільники МЗС країн-членів Євросоюзу під час зустрічі 23 жовтня знову не змогли домовитись про виділення траншу у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, що наразі сконцентрований на військовій підтримці України.

Як зазначає журналіст це рішення знову заблокувала угорська влада.

Що важливо розуміти, до аналогічних дій Угорщина вдавалася й раніше, виправдовуючи це тим, що офіційний Київ вніс угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

as expected no agreement on the 8th tranche (500 million) of EU military aid for 🇺🇦 when EU foreign ministers met today. the 🇭🇺 bank OTP has been de-listed from the "doing business in 🇷🇺 blacklist" but Budapest want legal as assurances that this is permanent — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 23, 2023

Угорський OTP Bank прибрали з чорного списку компаній, які продовжують працювати в Росії, але Будапешт хоче юридичних гарантій, що це рішення постійне, – пояснює представник видання. Поширити

Що відомо про конфлікт України та Угорщини через OTP Bank

Декілька тижнів тому українська влада була змушена вилучити угорський OTP Bank зі списку "спонсорів війни".

Таким чином Київ виконав одну з головних умов Угорщини. Йшлося про те, що поки фінустанову не буде вилучено зі списку, Будапешт не братиме участі в подальшому фінансуванні ЄС для передачі озброєнь Україні.

Варто звернути увагу на те, що статус міжнародного спонсора війни призупинили не лише для OTP Bank, а й для 5 грецьких перевізників, яких українська влада вважала причетними до нелегального транспортування російської нафти в обхід цінової стелі.