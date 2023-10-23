Венгрия заблокировала в ЕС важное решение относительно Украины

Как удалось узнать журналисту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, Венгрия снова не разрешила выделить 500 млн евро из фонда Европейского Союза, который помогает Украине оружием.

Венгрия приняла очередное антиукраинское решение

Рикард Джозвяк обращает внимание на то, что главы МИД стран-членов Евросоюза во время встречи 23 октября не смогли договориться о выделении транша в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, сконцентрированного на военной поддержке Украины.

Как отмечает журналист, это решение снова заблокировали венгерские власти.

Что важно понимать, аналогичные действия Венгрией предпринимались и ранее, и оправдывались тем, что официальный Киев внес венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.

as expected no agreement on the 8th tranche (500 million) of EU military aid for 🇺🇦 when EU foreign ministers met today. the 🇭🇺 bank OTP has been de-listed from the "doing business in 🇷🇺 blacklist" but Budapest want legal as assurances that this is permanent — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 23, 2023

Венгерский OTP Bank убрали из черного списка компаний, продолжающих работать в России, но Будапешт хочет юридических гарантий, что это решение постоянно, – объясняет представитель издания. Поделиться

Что известно о конфликте Украины и Венгрии из-за OTP Bank

Несколько недель назад украинские власти были вынуждены убрать венгерский OTP Bank из списка "спонсоров войны".

Таким образом Киев выполнил одно из главных условий Венгрии. Речь шла о том, что пока финучреждение не будет изъято из списка, Будапешт не будет участвовать в дальнейшем финансировании ЕС для передачи вооружений Украине.

Стоит обратить внимание на то, что статус международного спонсора войны приостановили не только для OTP Bank, но и для 5 греческих перевозчиков, которых украинские власти считали причастными к нелегальной транспортировке российской нефти в обход ценового потолка.