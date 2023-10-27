Чому Угорщина врешті-решт дозволить вступ України в ЄС — пояснення Кулеби

Як вважає шеф української дипломатії Дмитро Кулеба, Угорщина зрештою не заблокує членство нашої країни в Європейському Союзі, оскільки "стратегічно" воно відповідає інтересам офіційного Будапешта.
Україні не потрібно боятися рішень Угорщини
Очільник МЗС звертає увагу на те, що скандальні публічні заяви команди Віктора Орбана, до прикладу, щодо майбутнього вступу України у ЄС можна віднести до "категорії штучно створеної нервозності".
На його переконання, стратегічно інтересам угорської влади відповідає членство України в Європейському Союзі, але "тактично вони намагаються витиснути максимум для себе з поточного стану переговорного процесу".
Як Кулеба прокоментував зустріч Путіна та Орбана
Як уже згадувалося раніше, нещодавно відбулася зустріч скандального угорського прем’єра Віктора Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї.
На неї миттєво відреагував шеф української дипломатії Дмитро Кулеба.
Не можна також не згадати про те, що Орбан на зустрічі з Путіним цинічно назвав війну проти України "воєнною операцією".
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