Чому Угорщина врешті-решт дозволить вступ України в ЄС — пояснення Кулеби

Як вважає шеф української дипломатії Дмитро Кулеба, Угорщина зрештою не заблокує членство нашої країни в Європейському Союзі, оскільки "стратегічно" воно відповідає інтересам офіційного Будапешта.

Україні не потрібно боятися рішень Угорщини

Очільник МЗС звертає увагу на те, що скандальні публічні заяви команди Віктора Орбана, до прикладу, щодо майбутнього вступу України у ЄС можна віднести до "категорії штучно створеної нервозності".

Угорщина переслідує цілком конкретну власну мету в цьому питанні. Вона пов'язана з відомими вимогами угорської сторони щодо угорської меншини – осіб, які належать до угорської меншини в Україні, – пояснив Дмитро Кулеба. Поширити

На його переконання, стратегічно інтересам угорської влади відповідає членство України в Європейському Союзі, але "тактично вони намагаються витиснути максимум для себе з поточного стану переговорного процесу".

Як сказав один співрозмовник президента Зеленського, в Європейському Союзі достатньо сили, щоб на них не впливали не впливали рукостискання Орбана з Путіним, – зазначив глава МЗС. Поширити

Як Кулеба прокоментував зустріч Путіна та Орбана

Як уже згадувалося раніше, нещодавно відбулася зустріч скандального угорського прем’єра Віктора Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї.

На неї миттєво відреагував шеф української дипломатії Дмитро Кулеба.

Сподіваюся, він (Орбан - ред.) принаймні вимив і продезінфікував руки після рукостискання з Путіним, – іронічно зазначив глава МЗС. Поширити

Не можна також не згадати про те, що Орбан на зустрічі з Путіним цинічно назвав війну проти України "воєнною операцією".