Скандальний угорський прем'єр та поплічник Путіна Віктор Орбан виступив з новою безсоромною заявою у річницю придушення радянськими військами революції 1956 року.

Орбан кинувся критикувати та оббріхувати Євросоюз

Угорський лідер неочікувано для всіх почав порівнювати членство Угорщини в ЄС з більш ніж сорокарічною радянською окупацією його країни.

До прикладу, Віктор Орбан звинуватив офіційний Брюссель у нібито бажанні позбавити його країну її ідентичності, “нав'язуючи патерни ліберальної демократії”, яку, як він стверджує, угорський народ не підтримує.

Ба більше, поплічник Путіна цинічно збрехав, що влада ЄС використовує проти Угорщини методи, які сягають корінням у часи радянського правління.

"Сьогодні з'являються речі, які нагадують нам про радянські часи. Так, буває, що історія повторюється… На щастя, те, що колись було трагедією, зараз в кращому випадку є комедією. На щастя, Брюссель – це не Москва. Москва була трагедією. Брюссель – це просто погана сучасна пародія, – безсоромно заявив Віктор Орбан. Поширити

На цьому тлі не можна не згадати про те, що четверо депутатів опозиційної парламентської фракції "Моментум" облили криваво-червоною фарбою паркан біля офісу Орбана на знаку протесту його проросійській політиці.

Як у Росії коментують радянську окупацію Угорщини

Як уже згадувалося раніше, 23 жовтня в Угорщині відзначають роковини повстання 1956 року проти радянських репресій, що спалахнуло в Будапешті і поширилося по всій країні.

Що важливо розуміти, у підручнику з історії для 11-х класів, офіційно затвердженому до використання в Росії, учасників Угорської революції-1956 називають фашистами та "повсталими радикалами", які намагалися знищити радянські пам’ятники.