Скандальный венгерский премьер и приспешник Путина Виктор Орбан выступил с новым циничным заявлением в годовщину подавления советскими войсками революции 1956 года.

Орбан снова критикует и лжет о Евросоюзе

Венгерский лидер неожиданно для всех начал сравнивать членство Венгрии в ЕС с более чем сорокалетней советской оккупацией его страны.

К примеру, Виктор Орбан обвинил официальный Брюссель в якобы желании лишить его страну ее идентичности, “навязывая паттерны либеральной демократии”, которую, как он утверждает, венгерский народ не поддерживает.

Более того, приспешник Путина цинично соврал, что власти ЕС используют против Венгрии методы, уходящие корнями во времена советского правления.

Сегодня появляются вещи, которые напоминают нам о советских временах. Да, бывает, что история повторяется… К счастью, то, что когда-то было трагедией, сейчас в лучшем случае является комедией. К счастью, Брюссель – это не Москва. Москва была трагедией, Брюссель – это просто плохая современная пародия, – заявил Виктор Орбан. Поделиться

На этом фоне нельзя не упомянуть о том, что четверо депутатов оппозиционной парламентской фракции "Моментум" облили кроваво-красной краской забор возле офиса Орбана в знак протеста его пророссийской политике.

Как в России комментируют советскую оккупацию Венгрии

Как уже упоминалось ранее, 23 октября в Венгрии отмечают годовщину восстания 1956 года против советских репрессий.

Что важно понимать, в учебнике по истории для 11-х классов, официально утвержденном к использованию в России, участников Венгерской революции-1956 называют фашистами и восставшими радикалами, которые пытались уничтожить советские памятники.