Почему Венгрия все-таки разрешит вступление Украины в ЕС — объяснение Кулебы

Как считает шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба, Венгрия, в конечном счете, не заблокирует членство нашей страны в Европейском Союзе, поскольку "стратегически" оно отвечает интересам официального Будапешта.

Украине не нужно бояться решений Венгрии

Глава МИД обращает внимание на то, что скандальные публичные заявления команды Виктора Орбана, к примеру, по поводу предстоящего вступления Украины в ЕС можно отнести к "категории искусственно созданной нервозности".

Венгрия преследует вполне конкретную цель в этом вопросе. Она связана с известными требованиями венгерской стороны по отношению к венгерскому меньшинству – лицам, принадлежащим к венгерскому меньшинству в Украине, – объяснил Дмитрий Кулеба. Поделиться

По его убеждению, стратегически интересам венгерских властей отвечает членство Украины в Европейском Союзе, но "тактически они пытаются вытеснить максимум для себя из текущего состояния переговорного процесса".

Как сказал один собеседник президента Зеленского, в Европейском Союзе достаточно силы, чтобы на них не влияли рукопожатие Орбана с Путиным, – отметил глава МИД. Поделиться

Как Кулеба прокомментировал встречу Путина и Орбана

Как уже упоминалось ранее, недавно прошла встреча скандального венгерского премьера Виктора Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным в Китае.

На нее мгновенно отреагировал шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.

Надеюсь, он (Орбан – ред.) по крайней мере вымыл и продезинфицировал руки после рукопожатия с Путиным, – иронично отметил глава МИД. Поделиться

Нельзя также не упомянуть о том, что Орбан на встрече с Путиным цинично назвал войну против Украины "военной операцией".