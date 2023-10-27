Почему Венгрия все-таки разрешит вступление Украины в ЕС — объяснение Кулебы

Как считает шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба, Венгрия, в конечном счете, не заблокирует членство нашей страны в Европейском Союзе, поскольку "стратегически" оно отвечает интересам официального Будапешта.
Украине не нужно бояться решений Венгрии
Глава МИД обращает внимание на то, что скандальные публичные заявления команды Виктора Орбана, к примеру, по поводу предстоящего вступления Украины в ЕС можно отнести к "категории искусственно созданной нервозности".
По его убеждению, стратегически интересам венгерских властей отвечает членство Украины в Европейском Союзе, но "тактически они пытаются вытеснить максимум для себя из текущего состояния переговорного процесса".
Как Кулеба прокомментировал встречу Путина и Орбана
Как уже упоминалось ранее, недавно прошла встреча скандального венгерского премьера Виктора Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным в Китае.
На нее мгновенно отреагировал шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.
Нельзя также не упомянуть о том, что Орбан на встрече с Путиным цинично назвал войну против Украины "военной операцией".
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