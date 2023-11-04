Зеленский анонсировал новые реформы для вступления Украины в Евросоюз

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые реформы по вступлению Украины в Европейский союз.
Что нужно для вступления Украины в Евросоюз
Зеленский добавил, что сейчас уже ясно, какие следующие шаги будут сделаны Украиной.
Удалось снять ключевое препятствие для старта переговоров о членстве Украины в ЕС
По словам нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка, это решение поддержали 276 народных избранников.
Следует обратить внимание на то, что абсолютно никто не проголосовал против.
Он также обращает внимание на то, что редакция документа отвечает международным стандартам по борьбе с отмыванием средств и борьбе с терроризмом AML/CFT, которая будет засчитана как выполнение требований МВФ.
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