Зеленский анонсировал новые реформы для вступления Украины в Евросоюз
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Зеленский анонсировал новые реформы для вступления Украины в Евросоюз

Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский анонсировал новые реформы по вступлению Украины в Европейский союз.

Что нужно для вступления Украины в Евросоюз

Мы продолжаем трансформацию нашего государства, для того чтобы быть готовыми - реально - к полноправному вступлению в Евросоюз, для того, чтобы адаптировать все наши институции, все наши стандарты к европейским правилам, - заявил он.

Зеленский добавил, что сейчас уже ясно, какие следующие шаги будут сделаны Украиной.

Сегодня после встречи с (председателем Еврокомиссии, - ред.) Урсулой фон дер Ляйен о части из них я уже сказал: это и законопроект, который придает возможности Специализированной антикоррупционной прокуратуре, и то, что десятки лет назад нужно было сделать, а именно законопроект о лоббизм. Урегулируем и другие необходимые вопросы, – заявил он.

Удалось снять ключевое препятствие для старта переговоров о членстве Украины в ЕС

По словам нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка, это решение поддержали 276 народных избранников.

Следует обратить внимание на то, что абсолютно никто не проголосовал против.

Главное новшество: вместо трех лет после должности топ-чиновники (PEP) фактически будут иметь пожизненный статус PEP. Но в то же время законопроект усиливает ответственность СПФ (субъектов первичного финмониторинга, например банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг, – пояснил Ярослав Железняк.

Он также обращает внимание на то, что редакция документа отвечает международным стандартам по борьбе с отмыванием средств и борьбе с терроризмом AML/CFT, которая будет засчитана как выполнение требований МВФ.

Также это последний шаг к началу переговоров о членстве Украины в ЕС, – подчеркнул депутат.

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