Зеленский анонсировал новые реформы для вступления Украины в Евросоюз

Сегодня после встречи с (председателем Еврокомиссии, - ред.) Урсулой фон дер Ляйен о части из них я уже сказал: это и законопроект, который придает возможности Специализированной антикоррупционной прокуратуре, и то, что десятки лет назад нужно было сделать, а именно законопроект о лоббизм. Урегулируем и другие необходимые вопросы, – заявил он.