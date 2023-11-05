Зеленський назвав умову пришвидшення контрнаступу ЗСУ

За словами президента Володимира Зеленського, для пришвидшення контрнаступу українських військових необхідне посилення системами ППО, оскільки злочинна армія РФ домінує в українському небі.
Що відомо про потреби ЗСУ для пришвидшення контрнаступу
Він підкреслив, що поки в Україні не буде достатньої кількості ППО і ворог буде контролювати небо, пришвидшення контрнаступу не буде.
Він також закликав партнерів надавати Україні ППО напередодні зимового періоду.
Україна може змінити стратегію війни проти РФ
Зеленський зазначив, що військово-політичне керівництво України розглядає ймовірність зміни стратегії у розв’язаній Росією злочинній війні.
За його словами, в українських військових не має якоїсь іншої альтернативи.
За його словами, нещодавні заяви представників армії США та інших країн-партнерів про глухий кут у війні не відповідають дійсності.
Конгрес США має схвалити питання щодо допомоги Україні
Глава держави закликав американських конгресменів зберегти військову підтримку України з боку США.
Він зазначив у відповіді тим американським політикам, які виступають проти подальшої військової допомоги Україні, що це згодом може призвести до нападу Росії на країни НАТО.
Зеленський також закликав Конгрес "не втратити волю, не втратити цю сильну позицію і не втратити свою демократію".
Водночас він підтвердив свою переконаність у тому, що боротьба за скасування вторгнення та окупації російським диктатором Володимиром Путіним частини території України ставить країну на передову лінію фронту боротьби за західну демократію, Європу та "наші спільні цінності".
У своєму сценарії наслідків будь-якого російського вторгнення в одну з країн НАТО він послався на положення про колективну оборону альянсу.