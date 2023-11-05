Зеленський назвав умову пришвидшення контрнаступу ЗСУ

Що відомо про потреби ЗСУ для пришвидшення контрнаступу

Ми не маємо достатньо засобів ППО, тому Росія контролює небо. Що буде коли в нас буде достатньо засобів ППО від наших партнерів? Наші війська підуть. Ні, вони побіжать вперед, і це піде швидше. Тому що ми не можемо використовувати наших людей, як м’ясо, як роблять росіяни, - пояснює глава держави. Поширити

Він підкреслив, що поки в Україні не буде достатньої кількості ППО і ворог буде контролювати небо, пришвидшення контрнаступу не буде.

Наш топ-1 запит до партнерів - це врівноважити наші сили у небі. Ми повинні довго чекати на F-16 через тренування і так далі, а ППО - це більш швидке вирішення питання. Я говорив про це з Байденом - не давати ППО, а виготовляти разом. Воно дороге, і нам не потрібні подарунки. І це важливо, це також робочі місця, - наголошує Зеленський. Поширити

Він також закликав партнерів надавати Україні ППО напередодні зимового періоду.

Наш меседж світу, США, Європі, Азії дати нам ППО, орендувати, особливо на зиму, - підкреслив глава держави. Поширити

Україна може змінити стратегію війни проти РФ

Зеленський зазначив, що військово-політичне керівництво України розглядає ймовірність зміни стратегії у розв’язаній Росією злочинній війні.

Наші військові придумують різні плани, різні операції, щоб швидше просуватися вперед і завдавати несподіваних ударів по РФ, - підкреслив глава держави. Поширити

За його словами, в українських військових не має якоїсь іншої альтернативи.

Яка альтернатива? Її немає, тому що справа не тільки в Україні, це питання безпеки і Європи. Путін піде далі, нападе на країни НАТО...Одна з альтернатив, яку я чув: дати Путіну те що він хоче? Що це означає? Віддати 30% нашої землі? - наголосив президент. Поширити

За його словами, нещодавні заяви представників армії США та інших країн-партнерів про глухий кут у війні не відповідають дійсності.

Вони думали, що здолають нас, але цього не сталося. Я не думаю, що це глухий кут, - вважає Зеленський. Поширити

Конгрес США має схвалити питання щодо допомоги Україні

Глава держави закликав американських конгресменів зберегти військову підтримку України з боку США.

Він зазначив у відповіді тим американським політикам, які виступають проти подальшої військової допомоги Україні, що це згодом може призвести до нападу Росії на країни НАТО.

Якщо Росія вб'є всіх нас, вона нападе на країни НАТО, і ви пошлете туди своїх синів і дочок. І це буде - вибачте, але ціна буде вищою, - переконаний Зеленський. Поширити

Зеленський також закликав Конгрес "не втратити волю, не втратити цю сильну позицію і не втратити свою демократію".

Водночас він підтвердив свою переконаність у тому, що боротьба за скасування вторгнення та окупації російським диктатором Володимиром Путіним частини території України ставить країну на передову лінію фронту боротьби за західну демократію, Європу та "наші спільні цінності".

У своєму сценарії наслідків будь-якого російського вторгнення в одну з країн НАТО він послався на положення про колективну оборону альянсу.