Зеленский назвал условие ускорения контрнаступления ВСУ

Что известно о потребностях ВСУ для ускорения контрнаступления

У нас нет достаточно средств ПВО, поэтому Россия контролирует небо. Что будет, когда у нас будет достаточно средств ПВО от наших партнеров? Наши войска уйдут. Нет, они побегут вперед и это пойдет быстрее. Потому что мы не можем использовать наших людей как мясо, как делают россияне, - объясняет глава государства. Поделиться

Он подчеркнул, что пока в Украине не будет достаточного количества ПВО и враг будет контролировать небо, ускорения контрнаступления не будет.

Наш топ-1 запрос к партнерам – это уравновесить наши силы в небе. Мы должны долго ждать F-16 через тренировки и так далее, а ПВО – это более быстрое решение вопроса. Я говорил об этом с Байденом – не давать ПВО, а производить вместе. Оно дорого, и нам не нужны подарки. И это важно, это тоже рабочие места, - отмечает Зеленский. Поделиться

Он также призвал партнеров предоставлять Украине ПВО в преддверии зимнего периода.

Наш месседж мира, США, Европе, Азии дать нам ПВО, арендовать, особенно на зиму, – подчеркнул глава государства. Поделиться

Украина может изменить стратегию войны против РФ

Зеленский отметил, что военно-политическое руководство Украины рассматривает вероятность смены стратегии в развязанной Россией преступной войне.

Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по РФ, - подчеркнул глава государства. Поделиться

По его словам, у украинских военных нет какой-либо другой альтернативы.

Какая альтернатива? Ее нет, потому что дело не только в Украине, это вопрос безопасности и Европы. Путин пойдет дальше, нападет на страны НАТО... Одна из альтернатив, которую я слышал: дать Путину то, что он хочет? Что это значит? Отдать 30% нашей земли? – подчеркнул президент. Поделиться

По его словам, недавние заявления представителей армии США и других стран-партнеров о тупике в войне не соответствуют действительности.

Они думали, что одолели нас, но этого не произошло. Я не думаю, что это тупик, - считает Зеленский. Поделиться

Конгресс США должен одобрить вопрос о помощи Украине

Глава государства призвал американских конгрессменов сохранить военную поддержку Украины со стороны США.

Он отметил в ответ американским политикам, которые выступают против дальнейшей военной помощи Украине, что это впоследствии может привести к нападению России на страны НАТО.

Если Россия убьет всех нас, она нападет на страны НАТО, и вы отправите туда своих сыновей и дочерей. И это будет – извините, но цена будет выше, – убежден Зеленский. Поделиться

Зеленский также призвал Конгресс "не потерять свободу, не потерять эту сильную позицию и не потерять свою демократию".

В то же время, он подтвердил свою убежденность в том, что борьба за отмену вторжения и оккупации российским диктатором Владимиром Путиным части территории Украины ставит страну на передовую линию фронта борьбы за западную демократию, Европу и "наши общие ценности".

В своем сценарии последствий любого российского вторжения в одну из стран НАТО он сослался на положение о коллективной обороне альянса.