Зеленский назвал условие ускорения контрнаступления ВСУ

По словам президента Владимира Зеленского, для ускорения контрнаступления украинских военных необходимо усиление систем ПВО, поскольку преступная армия РФ доминирует в украинском небе.
Что известно о потребностях ВСУ для ускорения контрнаступления
Он подчеркнул, что пока в Украине не будет достаточного количества ПВО и враг будет контролировать небо, ускорения контрнаступления не будет.
Он также призвал партнеров предоставлять Украине ПВО в преддверии зимнего периода.
Украина может изменить стратегию войны против РФ
Зеленский отметил, что военно-политическое руководство Украины рассматривает вероятность смены стратегии в развязанной Россией преступной войне.
По его словам, у украинских военных нет какой-либо другой альтернативы.
По его словам, недавние заявления представителей армии США и других стран-партнеров о тупике в войне не соответствуют действительности.
Конгресс США должен одобрить вопрос о помощи Украине
Глава государства призвал американских конгрессменов сохранить военную поддержку Украины со стороны США.
Он отметил в ответ американским политикам, которые выступают против дальнейшей военной помощи Украине, что это впоследствии может привести к нападению России на страны НАТО.
Зеленский также призвал Конгресс "не потерять свободу, не потерять эту сильную позицию и не потерять свою демократию".
В то же время, он подтвердил свою убежденность в том, что борьба за отмену вторжения и оккупации российским диктатором Владимиром Путиным части территории Украины ставит страну на передовую линию фронта борьбы за западную демократию, Европу и "наши общие ценности".
В своем сценарии последствий любого российского вторжения в одну из стран НАТО он сослался на положение о коллективной обороне альянса.