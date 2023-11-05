Візит Зеленського до Ізраїлю опинився під загрозою — відома причина

Президент України Володимир Зеленський планував приїхати до Ізраїлю наступного тижня, проте зараз ця поїздка під загрозою. Причиною став витік новин про плани президента.

Зеленський не хотів витоку інформації про візит

Український дипломат сказав The Times of Israel, що поїздка наразі “зависла“.

Він хотів, щоб поїздка стала публічною, коли він ступить на ізраїльську землю. Він дуже розчарований, — каже дипломат. Поширити

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху та Зеленський не відвідували країни один одного після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Видання пише, що враховуючи, що Москва приймає представників ХАМАСу та вносить резолюції проти Ізраїлю в ООН, Єрусалим може прагнути збилизитись з Києвом.

У вересні Зеленський і Нетаньяху провели зустріч у Нью-Йорку.

Що відомо про візит Зеленського до Ізраїлю

Зеленський висловив солідарність з Ізраїлем одразу після атаки ХАМАС на країну 7 жовтня.

8 жовтня він провів переговори з Нетаньяху.

Солідарні з Ізраїлем, який потерпає від зухвалого масштабного нападу, та співчуваємо у зв'язку з численними жертвами. Зараз важлива співпраця між ізраїльською поліцією та українськими дипломатами у питанні безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі. Поширити

3 листопада стало відомо про підготовку візиту президента в Ізраїль на наступному тижні.

Зеленський запропонував приїхати до Ізраїлю більше двох тижнів тому, але Ізраїль вважав, що це передчасно, оскільки війна все ще перебуває на відносно ранній стадії, хоча країна приймала інших лідерів країн.

Нагадаємо, що Ізраїль чинив опір наближенню до України, щоб не розлютити Росію, яка контролює небо над Сирією. У Сирії ЦАХАЛ намагається запобігти зміцненню Ірану, який підтримує ХАМАС.